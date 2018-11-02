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'Alkollüydüm ama kazanın nedeni gaz pedalı'

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde alkollü kullandığı ciple Köylü Pazarı’ndaki dükkana girerek, Bahtınur Bora (58) ve Hatice Bilgin’in (64) ölümüne, Binnaz Mersin’in (64) yaralanmasına neden olan Ercan Konuk'un (64), tutuklu yargılanmasına başlandı. Ercan Konuk savunmasında, "Alkollü araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum.

'Alkollüydüm ama kazanın nedeni gaz pedalı'

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde alkollü kullandığı ciple Köylü Pazarı’ndaki dükkana girerek, Bahtınur Bora (58) ve Hatice Bilgin’in (64) ölümüne, Binnaz Mersin’in (64) yaralanmasına neden olan Ercan Konuk'un (64), tutuklu yargılanmasına başlandı. Ercan Konuk savunmasında, "Alkollü araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum. Ancak kaza, gaz pedalının takılmasından kaynaklandı" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini reddetti.
Kaza, geçtiğimiz Ağustos ayında Tirilye Mahallesi Köylü Pazarı'nda meydana geldi. Ercan Konuk, yönetimindeki 34 EN 4579 plakalı cipiyle otoparktan çıktığı sırada direksiyon kontrolünü yitirerek pazardaki zeytin dükkanına girdi. Dükkanda bulunan Bahtınur Bora ile Hatice Bilgin öldü, Binnaz Mersin yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Ercan Konuk, gözaltına alınması ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
15 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ
Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'taksirle adam öldürmek ve yaralamak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan iş insanı Ercan Konuk’un yargılanmasına başlandı. Sanık Ercan Konuk, mahkemedeki savunmasında, olay günü Tirilye’de arkadaşlarıyla buluştuğunu, briç oynadığını ve alkol aldığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Aracı park ettiğim yerde, önümde bir araç, arkada duvar vardı. Manevra yaparak çıkmak istediğim sırada aracım bir anda kontrolümden çıktı ve kaza 2 saniye içinde meydana geldi. Kaza, gaz pedalının takılmasından kaynaklandı. Araç direğe vurunca ben de darbe aldım, hala ağrılarım devam ediyor. Alkollü olarak araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum. Kazada vefat eden Bahtınur Bora'nın yakınlarına hakları ödendi. Diğer vefat edenle yaralının da hakları ödenecektir. Şu anda Eskişehir, Bursa ve Manisa’da bulunan şirketlerimde 500 kişi çalışmakta. İki aya yakındır tutukluyum. Daha fazla mağdur olmamam ve işletmelerle ilgili genel müdür olarak yetkili ve görevli olduğumdan tahliyemi talep ediyorum."
'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ'
Duruşmada tanık olarak dinlenen ölen Bahtınur Bora’nın oğlu ve kızı, haklarını aldıklarını, kararı adalete bıraktıklarını söyleyerek, "Şikayetçi değiliz" dediler. Diğer mağdurların vekili avukat Öztürk Yazıcı ise, "Binnaz Mersin'in tedavisi hala devam ediyor. Sanıktan şikayetçiyiz" dedi.
Sanık avukatı ise kazanın müvekkilinin alkollü araç kullanmasından olmadığını, teknik arızadan kaynaklandığını düşündüklerini, aracın uzman bilirkişi heyeti tarafından incelenmesini isteyip tahliye talep etti.
Mahkeme heyeti, araç üzerinde uzman heyet tarafından inceleme ve olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırarak sanığın tahliye talebini reddetti. Duruşma ertelendi.

FOTOĞRAF

'Alkollüydüm ama kazanın nedeni gaz pedalı''Alkollüydüm ama kazanın nedeni gaz pedalı''Alkollüydüm ama kazanın nedeni gaz pedalı'

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