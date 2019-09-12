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'Alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum' diyen cinayet sanığına 36 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi olan Gökhan Dakım'ı (35) av tüfeğiyle yaralayan, arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (34), 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum' diyen cinayet sanığına 36 yıl hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, amcasının oğlu ve eski kayınbiraderi olan Gökhan Dakım'ı (35) av tüfeğiyle yaralayan, arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (34), 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasında olay günü alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini öne süren Dakım, ''Eski kayınbiraderimin, aracın içinden bir şey almaya çalıştığını görünce korktum. Bunun üzerine silahla ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım" dedi.
Olay, 9 Haziran 2018'de, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Gökhan Dakım, kargo şirketinde çalışan arkadaşı Sinan Ünlü ile alkol aldıktan sonra hafif ticari araçla gazinoların bulunduğu bölgeye geldi. İkili, park halindeki araçta otururken, aynı yerde dükkanı olan Çetin Dakım, kendisine ait minibüsten av tüfeğini alıp, amcasının oğlu Gökhan Dakım ve Sinan Ünlü'ye ateş açtı. Sinan Ünlü, sırt ve karın bölgesinden, Gökhan Dakım ise karnından ve bacağından vuruldu. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Sinan Ünlü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan Dakım ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olaydan sonra kaçan Çetin Dakım, polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde, eşinden boşanma nedeni olarak eski kayınbiraderi de olan kuzeni Gökhan Dakım'ı gördüğünü, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Çetin Dakım, mahkemece tutuklandı.
CİNAYET KAMERADA
Silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca da anbean kaydedildi. Görüntülerde Gökhan Dakım ve Sinan Ünlü'nün, iş yerinin önüne geldiğini gören Çetin Dakım'ın, minibüsünden tüfeğini alıp, park halindeki aracın yanına yaklaştığı ardından ateş açtığı anlar yer aldı. Çetin Dakım'ın, araçtan yaralı inen Gökhan Dakım'ı kovalayıp, ateş etmeyi sürdürdüğü, saldırıdan sonra da minibüsüne binip hızla uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde çevredekilerin, kanlar içinde kalan Sinan Ünlü'yü otomobilden çıkardıkları anlar da yer aldı.
'NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM'
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'yakınını kasten yaralama' suçundan yargılanan Çetin Dakın, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Çetin Dakım, öldürülen Sinan Ünlü'nün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Çetin Dakım, son savunmasında, olay günü alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini ileri sürerek, "Ne yaptığımı bilmiyordum. Eski kayınbiraderimin, aracın içinden bir şey almaya çalıştığını görünce korktum. Bunun üzerine silahla ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım" dedi.
36 YIL HAPİS CEZASI
Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Çetin Dakım'ın, Gökhan Dakım'ı yaralamasına ilişkin suçun teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşıldığı için meydana gelen zararın ağırlığı göz önünde bulundurularak, 14 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın duruşmadaki 'iyi hal'i dikkate alınıp ceza, 11 yıl 8 aya düşürüldü. Çetin Dakım'a, Sinan Ünlü'yü kasten öldürdüğü gerekçesiyle ise 25 yıl hapis cezası verilirken, toplam 36 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

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'Alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum' diyen cinayet sanığına 36 yıl hapis'Alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum' diyen cinayet sanığına 36 yıl hapis'Alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum' diyen cinayet sanığına 36 yıl hapis'Alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyorum' diyen cinayet sanığına 36 yıl hapis

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