Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü (2)

TUTUKLANDI\n\u0130zmit'te, sokak ortas\u0131nda silahla rastgele ate\u015f ederek, Alim Kazanc\u0131'n\u0131n vurulup, \u00f6lmesine neden oldu\u011fu iddia edilen Do\u011fan Karada\u011f, sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.PARTNERBurak \u00d6z\u00e7ivit ve karde\u015finin inan\u0131lmaz benzerli\u011fi\u0130zmit\u2019te arkada\u015flar\u0131yla sohbet eden \u015fahs\u0131 \u00f6ld\u00fcren zanl\u0131 tutukland\u0131TIR devrildi, boyalar yola d\u00f6k\u00fcld\u00fc
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