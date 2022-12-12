Alkollüyken yüzüne dövme yaptırmıştı! Lottie Moss yatak odasından paylaştı

Lottie Moss, kasabada geçirdiği bir gecenin ardından dövme koleksiyonuna bir yenisini ekledi. The Hangover'ın gerçek hayat versiyonunu yaşayan model alkolü fazla kaçırınca yüzüne sevgilisinin dövmesini yaptırdı.

Kendine gelince yaptığının farkına varan Moss yatağında yatarken yaptığı paylaşımda herkese "Alkol almayın" uyarısında bulundu.

"Artık onu sevmeyi öğreneceğim" diyen Lottie Moss daha sonra ise yatak odasından yaptığı bikinili pozlarla dikkat çekti.

Bikini altını elleriyle gevşeten sansasyonel isim pozlarıyla yine şaşırtmadı.





