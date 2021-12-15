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Alkolmetre hatalı diyen Defne Samyeli, hastane raporuyla ehliyetini geri aldı

15.12.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sunucu, yeni şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışı alkollü araç kullandığı gerekçesiyle hem para cezasına çarptırılmış hem de ehliyetine el konulmuştu. Alkolmetrenin hatalı olduğunu iddia ederek mahkemeye başruvan Defne Samyeli, hastaneye giderek aldığı raporla ehliyetini geri aldı.

Alkolmetre hatalı diyen Defne Samyeli, hastane raporuyla ehliyetini geri aldı

Sahnedeki cesur kıyafet tercihleriyle gündemden düşmeyen Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullandığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; Şişli'de yapılan denetimde Defne Samyeli'nin 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

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Polisin alkolmetresinin hatalı olduğunu iddia eden sunucu, hastaneye giderek kanındaki alkol oranının ölçülmesini istedi.

PARA CEZASI İPTAL OLDU

Sabaha karşı 02.38'de trafik uygulamasında 0.51 promil alkollü çıkan Samyeli, 04.06'da hastanede tahlil yaptırdı. Bu kez kanındaki alkol oranı 0.27 çıktı.

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Hastane, verdiği raporda trafik denetiminden 85 dakika sonra tahlil yapıldığını, kandaki alkol düzeyinin bir saatte ancak 0.15 promil düşebileceğini belirterek Samyeli'ni haklı buldu.

EHLİYETİNİ GERİ ALDI

İstanbul Adliyesi'ne başvuran Samyeli raporunu sundu, hakimlik sunucuya yazılan 1.339 liralık idari para cezasını iptal edip ehliyeti geri verdi.

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Defne Samyeli
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