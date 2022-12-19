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Alkolmetreyi görünce direndi, polisleri çileden çıkardı! Kırık koluyla direksiyon başına geçen sürücü gece vakti ortalığı karıştırdı

19.12.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracın kontrolünü kaybedip önce metro duvarına daldı, sonra da durağa. Bursa'da alkol alıp kırık koluyla direksiyon başına geçen sürücü ortalığı birbirine kattı. Olay yerine polisler gelip de sürücü alkolmetreyi görünce kazayı arkadaşının yaptığını öne sürdü, devamında ise kaçmaya çalıştı. Polislere "Kardeşim yolda, buraya geliyor, cezayı ona yazın" diyen sürücü direndiği alkolmetreye nihayet üflediğinde 2.55 promil alkollü çıktı.

Alkolmetreyi görünce direndi, polisleri çileden çıkardı! Kırık koluyla direksiyon başına geçen sürücü gece vakti ortalığı karıştırdı

Polislere adeta sabır testi yaptı, ortalığı karıştırıp çileden çıkardı. Bursa'da gece vakti yaşanan kazanın ardından ekipler alkol alıp kırık koluyla direksiyon başına geçen sürücüye alkolmetreyi üfletmek için uğraştı. H. A. polis ekiplerine direnip söyledikleriyle şaşkına çevirirken sonunda gözaltına alındı.

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ÖNCE METRO DUVARINA, SONRA DURAĞA DALDI

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesine bağlı Davutdede Mahallesi’nde yaşandı. H. A., 16 HZ 627 plakalı aracıyla Ankara Yolu üzerinde seyir halindeyken, aracının kontrolünü kaybedip önce metro duvarına, ardından durağa daldı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, araçta bulunan ve bacağından yaralanan Şenol Kırbaş’ı, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

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KIRIK KOLUYLA OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Trafik polislerinin olay yerine gelmesiyle alkolmetreyi karşısında gören H. A., kazayı arkadaşının yaptığını iddia etti. Polis ekiplerinin sürücünün H. A.’nın olduğunu tespit etmesi üzerine ısrarlı sürücü, kırık koluyla sallana sallana kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerine adeta sabır testi yapan sürücü bu kez de polislere “Kardeşim yolda buraya geliyor, cezayı ona yazın” dedi. Sonunda alkolmetreye üfleyen sürücü 2.55 promil alkollü çıktı. Ortalığı birbirine katan sürücünün o anları kameraya yansırken, karakol ekibinin gelmesiyle sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Şenol Kırbaş’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şahsın ehliyeti 6 ay süreyle elinden alındı ve kendisine 1823 Türk Lirası para cezası yazıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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(İHA)

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trafik kazası

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