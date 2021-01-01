HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkolmetreyi üflemedi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

Alkolmetreyi üflemedi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

01.01.2021 07:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alkolmetreyi üflemedi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

2021 yılının ilk saatlerinde D-100 Karayolu Merter mevkii yan yolda denetim yapan trafik polisleri durdurdukları bir otomobil sürücüsüne alkol kontrolü yapmak istedi. Polisin yaptığı alkol kontrolünde alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

2021 yılının ilk saatlerinde D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda denetim yapan trafik polisleri sürücüsünün ismi öğrenilemeyen aracı durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü trafik polislerinin alkol kontrolüne itiraz ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Bir süre polisi oyalayan ve sokağa çıkma izin belgesi bulunduğu öğrenilen sürücünün ehliyetine alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücünün bindiği otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarından yüzünü saklayan sürücü, durdurduğu bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimler sırasında durdurulan otomobil sürücülerine hem belge hem de alkol kontrolü yapan polis ekiplerinin denetimleri sabaha kadar sürdü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Benzini biten otomobili bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira cezaBenzini biten otomobili bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza
80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Boğazı’nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını

İstanbul Boğazı’nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj

Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj

DSÖ'den Pfizer/BioNTech'in aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Pfizer/BioNTech'in aşısına acil kullanım onayı

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Sinir krizi geçiren kadın mahalleliyi sokağa döktü

Kadının çığlıkları mahalleyi sokağa döktü

Benzini biten otomobili bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza

Benzini biten otomobili bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 1 hasta ve 1 sağlık çalışanı yaralı

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 1 hasta ve 1 sağlık çalışanı yaralı

Yeni yılın ilk dakikalarında korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Bakan Selçuk, yeni yılın 'ilk bebeklerini' ziyaret etti

Bakan Selçuk, yeni yılın 'ilk bebeklerini' ziyaret etti

Taksim'de zabıtadan yeni yıla türkülü karşılama

Zabıtalar Taksim'de yeni yılı böyle karşıladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.