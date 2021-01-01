Alkolmetreyi üflemedi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

2021 yılının ilk saatlerinde D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda denetim yapan trafik polisleri sürücüsünün ismi öğrenilemeyen aracı durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü trafik polislerinin alkol kontrolüne itiraz ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Bir süre polisi oyalayan ve sokağa çıkma izin belgesi bulunduğu öğrenilen sürücünün ehliyetine alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücünün bindiği otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarından yüzünü saklayan sürücü, durdurduğu bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimler sırasında durdurulan otomobil sürücülerine hem belge hem de alkol kontrolü yapan polis ekiplerinin denetimleri sabaha kadar sürdü.

(DHA)

