Alkolü otobüs şoförü şerit değiştirince ehliyetine el konuldu

SILIFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, sık şerit değiştirdiği için polisin şüphelenip, durdurduğu, turizm şirketine ait yolcu otobüsünün şoförü H.T., yapılan kontrolde 0,90 promil alkollü çıktı. H.T.'nin ehliyetine el konurken, otobüs başka bir sürücünun direksiyona geçmesiyle yoluna devam etti.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke ilçesinden Konya yönüne giden H.T. yönetimindeki 42 KC 445 plakalı yolcu otobüsünü, sık şerit değiştirmesinden şüphelenerek takibe aldı. İçinde yolcu olmasına rağmen yolda sürekli şerit değiştiren otobüs, trafik polisi ekiplerince durdurulduktan sonra sürücüsüne alkol testi yapıldı. 0,90 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü H.T., hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu. Otobüs içinde bulunan yolcularla birlikte başka bir sürücüye teslim edilerek, yeniden hareket ettirildi.

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