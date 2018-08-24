'Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil'

Alkolün etkileriyle ilgili yayımlanan yeni bir araştırma, alkol tüketimini sağlıklı kılan belirli bir miktarın olmadığını ortaya koydu.
Saygın tıp dergisi Lancet'de yayımlanan araştırmada, her yıl dünya çapında alkol kaynaklı 2,8 milyon ölümün gerçekleştirildiği aktarıldı.
Alkolü tamamen bırakmanın en sağlıklı çözüm olduğu aktarılan araştırmada, her yıl erkeklerin yüzde 7'sinde, kadınların ise yüzde 2'sinde alkol ile ilişkili ölümlerin görüldüğü ifade edildi.
15-49 yaş arasındaki kişilerde ölüm ve sakatlıkların temel sebeplerinden birinin alkol içmek olduğu belirtildi.
Önceki kimi araştırmalarda belirli bir miktar alkol tüketmenin sağlığa iyi gelen taraflarının olduğunun aktarılmasına rağmen, yeni araştırma alkolün zararlarının bu yararları bertaraf ettiğini söylüyor.
1990-2016 yılları arasında gerçekleştirilen ve yüzlerce diğer araştırmadan yararlanan yayında, günde bir kadeh içki içmenin kanser, diyabet ve tüberküloz riskini yüzde 0,5 artırdığı, günde iki kadehin bu riski yüzde 7'ye, beş kadehin ise yüzde 5'e çıkardığı belirtildi.
Araştırmanın yazarlarından Dr, Emmanuela Gakidou, "Günde bir iki kadeh içki içmenin sizin için iyi olduğu kanısı sadece bir efsane, bu çalışma bu efsaneyi tuzla buz ediyor." diyor.
Araştırmanın bir diğer yazarı King's College London'dan Robyn Burton ise 'alkolün dünya çapında kocaman bir sorun' olduğunun ortaya konduğunu ifade ediyor.
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