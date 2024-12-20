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  4. Alkolün dozunu fazla kaçırınca mağazayı evi sandı: Kendisini yatakta uyandıran polislere sorduğu soru bomba

Alkolün dozunu fazla kaçırınca mağazayı evi sandı: Kendisini yatakta uyandıran polislere sorduğu soru bomba

20.12.2024 16:03
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20.12.2024 16:03
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Alkolün dozunu fazla kaçıran şahıs yapıp ettikleriyle herkesi şaşırttı, söyledikleriyle de gülümsetti. Mağazayı evi sanan adam kapıyı anahtarla açamaya çalıştı, içeri girmeyi başardığında yatakların birinde sızdı kaldı. Sabah başında polisleri gördüğünde hala olan bitenin farkında olmayan adam "Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?" diye sordu. Tüm bunlar kameraya yansırken mağaza sahibi, yattığı yatağı adama hediye etti.

Evi sanıp mağazanın camını kırdı, yatakta uyuyup kalan; sabah polisler uyandırınca "Neden geldiniz?" diye sordu. İlginç olayın adresi İzmir. İrfan Kayın adlı vatandaş "Evimdeyim sandım. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Yattığı yatağın hediye edilmesini o da beklemiyordu...

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Filmlere bile konu olacak ilginç olay, Karabağlar ilçesinde yaşandı. Bir eğlence mekanında alkolün dozunu fazla kaçıran İrfan Kayın, sabaha karşı evine gitmek için mekandan ayrıldı. Evine geldiğini sanan Kayın, bir yatak mağazasının önünde durdu, iş yerinin kapısını dakikalarca anahtarıyla zorladı. İddialara göre ne yaptığını dahi hatırlayamayan Kayın, tekme darbeleriyle camı kırıp içeri girdi.

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ÜSTÜNÜ ÇARŞAFLA ÖRTTÜ, YATAKLARIN BİRİNDE SIZIP KALDI

Mağazanın içerisine girdiğinde bir çarşaf ve yastık bulan adam, daha sonrada üzerini örttü, yatağın birine kıvrılıp yattı. Sabah mağazaya gelen çalışan, camın kırıldığını görünce önce hırsız girdi sandı. Komşularıyla içeri doğru bakan genç kız, yatakta bir kişinin yattığını görünce şoka girdi. İhbarla iş yerine gelen ve içeri giren polisler, sızıp kalan ve adeta kendinden geçen adamı güçlükle uyandırdı.

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KENDİSİNE "NE YAPIYORSUN BURADA?" DİYEN POLİSLERE: "SİZ NE YAPIYORSUNUZ BURADA?"

Uyanıp etrafa bakan ve polisleri gören İrfan Kayın, “Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?” diye yanıt verdi. Tüm bu ilginç anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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Mağaza sahibi Eren Çağlar Niron, olayın hırsızlık olmadığını öğrenince İrfan Kayın’dan şikayetçi olmadı. Eren Çağlar Niron, “Ben olaydan sabah saat 09.30 sıralarında haberdar oldum. Aradılar, ‘dükkana girilmiş, vitrin kırılmış’ diye. İçeride biri olduğunu başta bilmiyorduk. Onların hepsini sonradan öğrendik. Videoyu izleyince, arkadaşın gerçekten bizim yataklarda yatmak için girdiğini, hiçbir şeye ellemediğini görünce şikayetçi olmaktan vazgeçtik. Sabaha karşı girmiş, videolarda da sabit yatağa yatmış. Polisler gelene kadarda kalkmamış, polisler uyandırmış. Yattığı yatağı da kendisine hediye ettik. Polisler ilk geldiğinde, ‘ne yapıyorsun burada?’ deyince, o da ‘siz ne yapıyorsunuz burada’ diye karşılık vermiş. Kendi evinde olduğunuzu zannediyordu herhalde” dedi.

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"ÇOK MAHCUBUM. UYUDUĞUM YATAĞI BANA HEDİYE ETTİ"

Çok mahcup olduğunu anlatan İrfan Kayın, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Kayın, olayı şöyle anlattı:

“Ben sabaha karşı buraya gelmişim; fakat ben hiç hatırlamıyorum. Ben kendi evime geldim zannediyorum. Hatta; kapıyı açmaya çalışıyorum, anahtarımı çıkartıyorum. Kapıyı açamadığım içinde tekmeliyorum. Çarşaf alıyorum, yastık alıyorum; yatakta konforluydu olunca uyumuşum. Sabah bir baktım polisler var başımda. Bana dediler, ‘ne yapıyorsunuz burada?’ Bende, ‘siz ne yapıyorsunuz?’ dedim. Ben kendimi evimde zannediyorum. Abi çok anlayışlı bir insan çıktı. Şikayetçi olmadı benden. Yattığım yatağı da sağolsun hediye etti bana. Daha sonra evime gönderecek.”

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İş yeri çalışanı Coşku Kayalarlıoğulları da, sabah geldiğinde camın kırık olduğunu görünce iş yeri sahibini aradığını, içeride birisinin uyuduğunu sonradan gördüklerini söyledi. Kayalarlıoğulları, “Polisleri aradım. Daha sonrada polisler gelince uyandı” ifadelerine yer verdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
alkol yatak mağaza sarhoş
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