Alkolün dozunu kaçıran adam canından oluyordu! Yolun ortasına yatınca, araba üzerinden geçti

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Melih Yılmaz Melih Yılmaz
12.10.2024 15:54
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Bayrampaşa’da alkollü olduğu iddia edilen ve yolun ortasına yatan adama otomobil çarptı. Arabanın çarpması sonrası yaralanan şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yerde yatan adamı fark etmeyen bir aracın, adama çarparak üzerinden geçtiği görüldü.

Olay, 10 Ekim saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, alkol aldıktan sonra yolun ortasına yattı.

ÇARPARAK, ÜZERİNDEN GEÇTİ

O esnada seyir halindeki bir sürücü, şahsı son anda fark edip yavaşlarken, arkadan gelen başka bir otomobil, alkollü şahsa çarparak üzerinden geçti.

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OLAYI KIRIKLARLA ATLATTI

Çarptıktan sonra aracından inen sürücü yerde yatan şahsı gördü. Sürücü daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan kişinin vücudunda kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Olay anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, alkollü olan kişinin ayakta duramadığı daha sonra da yere yattığı görüldü. Bir başka araç sürücüsünün alkollü kişiyi görüp yavaşladığı, yerde yatan adamı fark etmeyen bir başka araç sürücüsünün de şahsa çarparak üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Görüntülerde araçtan inen sürücünün polis ve sağlık ekiplerine haber verdiği de kaydedildi. Yaşanan olay sonrası çarpan otomobil sürücüsün serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
alkol Bayrampaşa kaza
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