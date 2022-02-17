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  4. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandı! Polisten isteğiyle pes dedirtti

Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandı! Polisten isteğiyle pes dedirtti

17.02.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 3.06 promil alkollü olduğu tespit edilen Hakan K. direksiyon hakimiyetini kaybederek öndeki araca çarptı. Bir kişinin yaralandığı kazada polisler kaza yapan Hakan K.'yı polis aracına bindirmek isterken zor anlar yaşadı. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan Hakan K. polislerden arabasının anahtarını istedi. Ehliyeti olmadığı anlaşılan sürücünün polislere "Ben de şikayetçi olacağım" demesi pes dedirtti.

Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandı! Polisten isteğiyle pes dedirtti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazayı yapan sürücü Hakan K.'nın (26) 3.06 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polislerden otomobilinin anahtarını istedi.

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YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Hakan K. yönetimindeki otomobil, önünde ilerlemekte olan Halil A.'nın (43) kullandığı Bulgaristan plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Halil A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Halil A., kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3.06 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan kontrolde Hakan K.'nın 3.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu da belirlenen Hakan K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 1823 TL olmak üzere toplam 5 bin 497 TL cezai işlem uygulandı.

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POLİSLERDEN OTOMOBİLİNİN ANAHTARINI İSTEDİ

Ayakta durmakta zorlanan Hakan K., kendisini ekip aracına bindirmek isteyen polislerden otomobilinin anahtarını istedi. Polis memurlarının 'Arabanızı çekici alacak' demesine, 'Ben de şikayetçi olacağım' diye yanıt veren sürücü, güçlükle bindirildiği ekip aracıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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