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Alkolün etkisiyle yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 02:47 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi beraber alkol aldığı yakın arkadaşı olan Mert Özgencil’i bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat 23.00 sıralarında Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi.

Alkolün etkisiyle yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Adana’da bir kişi beraber alkol aldığı yakın arkadaşı olan Mert Özgencil’i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Özgencil, M.T. ve bir arkadaşı sulama kanalı kıyısında alkol alıp, sohbet etmeye başladı. Sohbet anında M.T. ile Mert Özgencil bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.T. yakın arkadaşı Mert Özgencil’i göğüsünden ve kolundan yaraladı. Özgencil yere yığılırken M.T. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özgencil yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Özgencil’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

M.T. ise olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı. M.T. Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Alkolün etkisiyle yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Alkolün etkisiyle yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Alkolün etkisiyle yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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