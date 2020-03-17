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All on four tekniği ile implant tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

İmplant tedavisinde all on four tekniğini anlatan Dt. Kadir Anıl Naneci, bu teknik sayesinde bekleme sürelerinin azaldığına dikkat çekti.

All on four tekniği ile implant tedavisi

Yaşam kalitesini daha da yükseltmek diş hekimliğinin protez planlamasında en belirleyici rolü oynar. İnsanların yaşam kalitesi seviyesinde ağız ve diş sağlığının çok büyük önemi var. Ağrı, konuşma, çiğneyebilme, tat alma, gülümseme ve estetik görünüm bu etkinin en önemli parçalarıdır. Hasta memnuniyetini artıran tedaviler günümüzde çok daha popüler hale gelmektedir.
Hem görünüm hem de işlevsel açısından kaybolan doğal dişlerin yerini doldurmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir, bu yöntemlerden birisi de implant tedavisidir. Tamamen dişsiz kalma durumunda diş implantları klasik protez uygulamalara oranla daha başarılı ve kesin çözüm olarak kabul edilir.

ALL-ON-FOUR İMPLANT TEKNİĞİ NEDİR?

All-on-Four tekniğiyle, sadece 4 adet implant kullanılarak akrilik desteklenir, screw-retained denilen geçici protezler yerleştirilir, çok kısa bir süre içinde kalıcı protezler teslim edilir. All-on-Four tekniğiyle sinüs lifting gibi komplike tekniklere ihtiyaç duyulmadan çok daha kısa sürede implant işlemi tamamlanmış olur.

ALL-ON-FOUR TEDAVİ TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Klasik implant tekniğine kıyasla daha yüksek başarı oranına sahiptir. İmplantlar düzgün aralıklı ve kolay temizlenebilir şekilde yerleştirilebilir. Daha yüksek oranda işlev ve estetik görünüm sağlar. Kemik greftine gerek olmadığı için maliyeti daha düşüktür. Kemik kaybını önlemeye yardımcı olur. Çiğneme ve konuşma gibi ağız sağlığı işlevlerini çabucak ulaşılır. Diyabet, osteoporoz ve kemik grefti yetersizliği olan hastalara da uygulanabilir. İyileşme süresini kısaltır, genellikle daha az acı ve daha az sıkıntı verir. Daha kısa iyileşme süresi ve arttırılmış hasta memnuniyeti sayesinde daha hızlı ve daha verimli tedavi sonuçlar elde edilebilir. Kemik greftine ihtiyaç duyulmadığı ve en fazla 4 implant yerleştirildiği için daha düşük maliyetlidir. Yüksek hijyen ve bakım kolaylığı sağlar. Çiğneme ve gülümseme rahatlığı verir. Hastaların özgüvenini ve yaşam kalitesini arttırır.

İMPLANT NASIL YAPILIR?

Tecrübeli ve bilgili personel eşliğinde yapılan cerrahi bir prosedürdür. Genel itibariyle süreç implant vidalaması, implant vida yerleştirilmesi gibi tanımlanmakla beraber aslında çok daha hassas bir süreçtir. Deneyimli iyi eğitimli bir doktor için implant cerrahi oldukça kısa süren işlem esnasında ağrı hissedilmeyen bir tedavidir.

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