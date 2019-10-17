HABER

"Allah ayaklarına taş değdirmesin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile belediye personeli, sınır hattında görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için "asker selamı" gönderdi - Belediye başkanı Gürkan: - "Türkiye Cumhuriyeti'nin en batı ucundan, serhat şehri Edirne'den, kahraman ordumuza bir selam göndermek istedik. Allah ayaklarına taş değdirmesin"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile belediye personeli, sınır hattında görev yapan Mehmetçik'e, "asker selamı" göndererek destek oldular.

Başkan Gürkan ile itfaiye, zabıta, temizlik, sağlık ve güvenlik personeli, belediye binası önünde toplanarak, Mehmetçik'e moral vermek için asker selamı gönderdi. Grubun asker selamı verirken çekilen fotoğrafı, kentteki billboardlara asıldı.

Belediye başkanı Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarih boyunca emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi veren Türk ordusunun her zaman yanında olduğunu söyledi.

Fedakar Mehmetçik'e destek olmak amacıyla onlara selam gönderdiklerini ifade eden Gürkan, "Ülkemiz için çarpışan askerlerimize bir moral ve selam olmasını istedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin en batı ucundan, serhat şehri Edirne'den, kahraman ordumuza bir selam göndermek istedik. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsi gittikleri gibi sağlıkla selametle evlerine, ülkelerine, annelerine kavuşsunlar. Allah ordumuzun yardımcısı olsun." diye konuştu.

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Çarşamba Belediyesinden, Barış Pınarı Harekatı’na destekÇarşamba Belediyesinden, Barış Pınarı Harekatı’na destek
Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdiTanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
billboard Edirne Recep Gürkan

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Terör örgütünden YPG/PKK'dan 'DEAŞ' oyunu!

Terör örgütünden YPG/PKK'dan 'DEAŞ' oyunu!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Rasulayn'da terör örgütü sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmış

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den beraat etti! (Ekrem Yeter kimdir?)

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Hulusi Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristler kimyasal silah mı kullanacak?

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Son dakika: YÖK MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili kararını verdi! Kamudan çıkarılacak

Üniversitedeki taciz iddiasıyla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.