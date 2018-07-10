Önceki gün spor salonunda çekilmiş bir görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Eliz Sakuçoğlu fotoğrafın üzerine şu notu düştü:

Eliz Sakuçoğlu spora döndü

1 / 9 Kısa bir süre önce bileği sakatlandığı için spora ara veren ve spor salonundan kareler paylaşmayan medyatik güzel Eliz Sakuçoğlu verdiği aranın ardından çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı.

2 / 9 Önceki gün spor salonunda çekilmiş bir görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Eliz Sakuçoğlu fotoğrafın üzerine şu notu düştü: 'Bileğimi sakatladığımdan beri spor yapamıyordum, bugün yine yeniden… Hiç kilo almıyor musun diye soranlara üç kilo aldım ama ne olacak ki aldığımız gibi de veririz yine Allah başka dert vermesin''

3 / 9 İddiaya göre; Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u bir süredir yakın takipte. Çeşme tatilinde buluşmak, konuşmak istedi. Ancak Murat Boz, Eliz Sakuçoğlu’nun yakınlık kurma çabasına cevap vermedi. Eliz Sakuçoğlu ile Murat Boz 8 yıl aşk yaşadıktan sonra Temmuz 2015'te ayrılmıştı. Murat Boz, sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'nun, oyuncu Engin Öztürk ile yakınlaştığını duymuş, ilişkiyi bitirmişti. Yakın çevresine de 'Bundan böyle arkadaş da kalamayız'' demişti.

4 / 9 Murat Boz 2 yıl aşk yaşadığı Aslı Enver'den geçen Nisan'da ayrıldı.

5 / 9 Eliz Sakuçoğlu ise 3 ay önceki röportajında ''Tek eşliliğe inanmıyorum'' diyerek tartışma yaratmıştı.

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