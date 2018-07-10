MAGAZİN

'Allah başka dert vermesin'

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce bileği sakatlandığı için spora ara veren ve spor salonundan kareler paylaşmayan medyatik güzel Eliz Sakuçoğlu verdiği aranın ardından çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı

Önceki gün spor salonunda çekilmiş bir görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Eliz Sakuçoğlu fotoğrafın üzerine şu notu düştü:

Eliz Sakuçoğlu spora döndü

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Kısa bir süre önce bileği sakatlandığı için spora ara veren ve spor salonundan kareler paylaşmayan medyatik güzel Eliz Sakuçoğlu verdiği aranın ardından çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı.
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Önceki gün spor salonunda çekilmiş bir görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Eliz Sakuçoğlu fotoğrafın üzerine şu notu düştü: 'Bileğimi sakatladığımdan beri spor yapamıyordum, bugün yine yeniden… Hiç kilo almıyor musun diye soranlara üç kilo aldım ama ne olacak ki aldığımız gibi de veririz yine Allah başka dert vermesin''
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İddiaya göre; Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u bir süredir yakın takipte. Çeşme tatilinde buluşmak, konuşmak istedi. Ancak Murat Boz, Eliz Sakuçoğlu’nun yakınlık kurma çabasına cevap vermedi. Eliz Sakuçoğlu ile Murat Boz 8 yıl aşk yaşadıktan sonra Temmuz 2015'te ayrılmıştı. Murat Boz, sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'nun, oyuncu Engin Öztürk ile yakınlaştığını duymuş, ilişkiyi bitirmişti. Yakın çevresine de 'Bundan böyle arkadaş da kalamayız'' demişti.
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Murat Boz 2 yıl aşk yaşadığı Aslı Enver'den geçen Nisan'da ayrıldı.
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Eliz Sakuçoğlu ise 3 ay önceki röportajında ''Tek eşliliğe inanmıyorum'' diyerek tartışma yaratmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Eliz Sakuçoğlu instagram spor

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