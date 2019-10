"Allah ile buluşturmamız gereken gençler var etrafımızda"

"Hitap ettiğimiz her bir fert, muhattap olduğumuz her bir delikanlı, her bir genç ya da yaşlı, her bir kadın ya da erkek Allah katında insanlar için kurulan ilk mabed olan Kabe'den çok daha kıymetlidir." ifadesini kullanan İşliyen, güzelliklerin neşvünema bulmasının, en önemli hedefler arasında olması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının ardından İşliyen'e, Bursa Müftüsü İzani Turan tarafından çiçek takdim edildi.

Daha sonra Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.