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"Allah ile buluşturmamız gereken gençler var etrafımızda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 22:01 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen: - "Ne kadar çok elinden tutmamız, sevgimizi hissettirmemiz, alemlerin rabbi Allah ile buluşturmamız, alemlere rahmet Muhammed Mustafa ile tanıştırmamız gereken ve sonunda hamdetmemiz gereken gençler var etrafımızda"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Ne kadar çok elinden tutmamız, sevgimizi hissettirmemiz, alemlerin rabbi Allah ile buluşturmamız, alemlere rahmet Muhammed Mustafa ile tanıştırmamız gereken ve sonunda hamdetmemiz gereken gençler var etrafımızda." dedi.

İşliyen, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm din hizmeti yapanların haftasını kutladı.

Camide, minberde, mihrapta hizmet edenlerin önemine değinen İşliyen, "Ne kadar çok elinden tutmamız, sevgimizi hissettirmemiz, alemlerin rabbi Allah ile buluşturmamız, alemlere rahmet Muhammed Mustafa ile tanıştırmamız gereken ve sonunda hamdetmemiz gereken gençler var etrafımızda." diye konuştu.

- "Ne kadar güzel bir çocuğun elinden tutmak"

"Hazreti Hacer'in, Safa ile Merve arasında oğlu İsmail'e dudakları ve yüreği kıpır kıpır dua ettiğini" anlatan İşliyen, şunları kaydetti:

"Bizim çok dua etmemiz gereken evlatlarımız, gençlerimiz var. Hacer annemizin endişelendiği İsmail'inden daha çok endişelenmemiz gereken İsmailler, Fatmalar, Ayşeler, Hasan, Hüseyinler var. Çünkü Hacer'in küçük İsmail'i susuzluktan kavrulsa, Beyt-i Harem'in yanında ölüp gitse, cennete gider ama bugün bizim Allah'ı, Muhammed Mustafa'yı öğretemediğimiz, Kur'an ile tanıştıramadığımız, ahlakı anlatamadığımız, irfandan, izandan, vicdandan mahrum kalan gençlerimiz ölürlerse, böyle cennete gitmezler. Arkadaşlarımız ne güzel işler yapıyor. Ne kadar güzel bir çocuğun elinden tutmak. Bir delikanlının Allah'ın rahmetiyle buluşmasını, kaynaşmasını sağlamak, dünyada yapılabilecek en güzel hizmetlerden biridir."

"Hitap ettiğimiz her bir fert, muhattap olduğumuz her bir delikanlı, her bir genç ya da yaşlı, her bir kadın ya da erkek Allah katında insanlar için kurulan ilk mabed olan Kabe'den çok daha kıymetlidir." ifadesini kullanan İşliyen, güzelliklerin neşvünema bulmasının, en önemli hedefler arasında olması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının ardından İşliyen'e, Bursa Müftüsü İzani Turan tarafından çiçek takdim edildi.

Daha sonra Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

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Bursa Camiler ve Din Görevlileri Haftası Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen

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