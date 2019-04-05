"Allah, Kuran'ı hafızların zihinlerinde muhafaza ediyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Allah, Kuran'ı hafızların zihinleri yoluyla muhafaza ediyor. Bu, bir mucizedir. Dünyanın başka hiçbir kitabına nasip olmayan bir mucizedir." dedi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret eden Erbaş, burada valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Nayir'e görevinde başarılar dileyen Erbaş, kurumun kentteki faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra eğitimini tamamlayan 210 hafız için Sakarya Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'ne katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in, dengesi bozulan dünyanın tekrar dengeye getirilmesi için gönderildiğini söyledi.

Kuran'ın hayatın bütün boyutlarında kendisini gösterdiğini belirten Erbaş, "Medeniyetin mensupları olarak bizler, Kur'an-ı Kerim'e sarıldığımız ve onun ilkeleri prensipleri doğrultusunda yaşadığımız sürece Kur'an ile yücelmişiz, Kur'an'dan uzaklaştığımız zamanlarda da çökmüşüz madden ve manen." ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'nde Kur'an-ı Kerim'i ve sünnetini ümmetine emanet ettiğini anımsatan Erbaş, "Allah, Kuran'ı hafızların zihinleri yoluyla muhafaza ediyor. Bu, bir mucizedir. Dünyanın başka hiçbir kitabına nasip olmayan bir mucizedir. Dünya üzerinde arayın bir Tevrat, İncil, Avesta hafızı bulamazsınız. Bu, Kuran'ın mucizesidir. Nasıl ki hafızlarımız Kur'an-ı Kerim-i hıfz ederek koruyorlarsa Kur'an da onları koruyor." şeklinde konuştu.