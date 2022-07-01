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  4. 'Allah rızası için' lafına inandılar! Dolandırıcının foyası ortaya çıkınca tehdit savurdu: Simanızı aldım görüşeceğiz

'Allah rızası için' lafına inandılar! Dolandırıcının foyası ortaya çıkınca tehdit savurdu: Simanızı aldım görüşeceğiz

01.07.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de meydana gelen akılalmaz olayda motorumun parçası bozuldu yolda kaldım diyen kişi kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti. insanları kandıran ve onlardan para isteyen dolandırıcı, “O kaydı silin daha kötü olacak, Bana bakın o kayıt bir yerde çıksın ikinizin simasını aldım, sizinle görüşeceğim” derken, dolandırıcının durdurduğu ve para istediği araç sürücüsü ''Ben onun yolda kaldığını zannettim. 'Allah rızası için' dedi. Para çekmeye gidiyordum'' açıklamasında bulundu.

'Allah rızası için' lafına inandılar! Dolandırıcının foyası ortaya çıkınca tehdit savurdu: Simanızı aldım görüşeceğiz

Olay, saat 08.30 sıralarında Şişli’de meydana geldi. Şişli’de farklı yol kenarlarında bekleyen ve yoldan geçen araçları motorumun parçası bozuldu diyerek durdurup, insanları kandıran ve onlardan para isteyen dolandırıcı bir araçtan daha para isterken görüntülendi. Ardından dolandırıcıyı takip etmeye başlayan basın mensupları, onu yine bir aracı durdurup para isterken görüntüledi.

''İKİNİZİN DE SİMASINI ALDIM''

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden dolandırıcı basın mensuplarının üzerine gelerek tehditler savurdu. “O kaydı silin daha kötü olacak”, “Bana bakın o kayıt bir yerde çıksın ikinizin simasını aldım, sizinle görüşeceğim” diyerek gazetecilerin üzerine yürüdü. Dolandırıcı, basın mensuplarının olay yerine polis çağırması üzerine bozuk olduğunu iddia ettiği motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan cebinde ise tornavida olduğu görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

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“ALLAH RIZASI İÇİN YARDIM ET, DEDİ”

Dolandırıcının durdurduğu ve para istediği araç sürücüsü Murat Şen, “Ben onun yolda kaldığını zannettim. Allah rızası için dedi, motorun bujisi bozulmuş. Tamirci çağırmış. Bende üzerimde şu an para yok, çekeyim geleyim dedim. O da ben de seninle geleyim mi? dedi. Ben de bekle sen ben geliyorum diye söyleyince siz durdurdunuz. Bana da yolda kaldığını söyledi” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli dolandırıcı
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