"Allah, Vatan, Millet Yolunda" bir şair: Osman Yüksel Serdengeçti

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Türk siyasetçi, gazeteci ve şair Osman Yüksel Serdengeçti, vefatının 35. yılında yad ediliyor.

Aralarında Ahmet Hamdi Akseki ve Hacı Salih Efendi gibi isimlerin de bulunduğu alimler yetiştirmiş bir aileye mensup olan Serdengeçti, Antalya'da 1917 yılında dünyaya geldi.

Gazeteci, yazar ve şairin asıl adı Osman Zeki Yüksel olmasına rağmen, Serdengeçti dergisinde bu imzayla çıkan yazılarından dolayı Osman Yüksel Serdengeçti olarak tanındı.

İlkokulu Akseki'de, ortaokulu yatılı öğrenci olarak Antalya'da okuyan, lise hayatına ise Ankara'da devam eden Serdengeçti, girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde ikinci sınıf öğrencisiyken Mayıs 1944'teki olaylara karıştığı gerekçesiyle eğitimini tamamlayamadı.

Nihal Atsız ve Alpaslan Türkeş ile birlikte bir süre tutuklu kaldı, Malatya'da Necip Fazıl Kısakürek'e hapishane arkadaşı oldu, serbest bırakılınca öğrenimine devam etmek istemesine rağmen buna izin verilmedi.

Serdengeçti, dönemin Milli Eğitim Bakanına hitaben yazdığı bir mektup nedeniyle yeniden hapishaneye gönderildi, serbest kalınca da yeniden Serdengeçti dergisini çıkarmaya başladı.