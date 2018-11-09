"Allah, Vatan, Millet Yolunda" bir şair: Osman Yüksel Serdengeçti

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Türk siyasetçi, gazeteci ve şair Osman Yüksel Serdengeçti, vefatının 35. yılında yad ediliyor.
Aralarında Ahmet Hamdi Akseki ve Hacı Salih Efendi gibi isimlerin de bulunduğu alimler yetiştirmiş bir aileye mensup olan Serdengeçti, Antalya'da 1917 yılında dünyaya geldi.
Gazeteci, yazar ve şairin asıl adı Osman Zeki Yüksel olmasına rağmen, Serdengeçti dergisinde bu imzayla çıkan yazılarından dolayı Osman Yüksel Serdengeçti olarak tanındı.
İlkokulu Akseki'de, ortaokulu yatılı öğrenci olarak Antalya'da okuyan, lise hayatına ise Ankara'da devam eden Serdengeçti, girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde ikinci sınıf öğrencisiyken Mayıs 1944'teki olaylara karıştığı gerekçesiyle eğitimini tamamlayamadı.
Nihal Atsız ve Alpaslan Türkeş ile birlikte bir süre tutuklu kaldı, Malatya'da Necip Fazıl Kısakürek'e hapishane arkadaşı oldu, serbest bırakılınca öğrenimine devam etmek istemesine rağmen buna izin verilmedi.
Serdengeçti, dönemin Milli Eğitim Bakanına hitaben yazdığı bir mektup nedeniyle yeniden hapishaneye gönderildi, serbest kalınca da yeniden Serdengeçti dergisini çıkarmaya başladı.
"Serdengeçti" dergisinin sahibi olan aynı zamanda yazı işleri müdürlüğünü yapan usta yazar, "Allah, Vatan, Millet Yolunda" cümlesinin her sayısında başlığın altında yer aldığı bu dergiyi 1947 ile 1962 yılları arasında 33 sayı olarak çıkarmaya devam etti.
Yazar, 1952 yılında çıkardığı "Bağrıyanık" adlı mizah gazetesinde ise yine başlığın hemen altında "Hak yolunda bağrı yanık yolcular" sözüne yer verdi.
Politikaya da atılan Serdengeçti, 1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi'nden Antalya milletvekilliği yaptı.
Yeni İstanbul gazetesinde "Selam" başlığı altında yazı ve fıkralar yazdı.
Serdengeçti'nin gazete ve dergilerde, kitaplarına girmemiş çok sayıda makalesi de bulunmaktadır.
İslam inancına samimiyetle bağlı bir dava adamı, politikacı, gazeteci, mizah ustası ve iyi bir hatip olan Serdengeçti, ağıtlar ve sosyal konulu şiirler yazdı, düzyazılarında ise belagati ve şiirselliği ön planda tuttu.
Osman Yüksel Serdengeçti, 10 Kasım 1983 tarihinde Ankara'da vefat etti, cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eserleri:
Mabetsiz Şehir
Bir Nesli Nasıl Mahvettiler
Bu Millet Neden Ağlar
Gülünç Hakikatler
Ayasofya Davası
Türklüğün Perişan Hali
Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı
Kanlı Balkanlar
Aklıselim - Yavuz Selim
Nasreddin Hoca- Güldüren Düşündüren Adam
Mahallenin Yedi Delisi
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