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"Allah'a şükür yanlış üniforma giymiş kimse görmedim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 21:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "Bir sevincim, bir mutluluğum var ki onu da burada paylaşmak isterim. İçişleri Bakanlığım süresince katıldığım onlarca mezuniyet töreninin hiçbirinde Allah'a şükür yanlış üniforma giymiş bir kardeşimi görmedim" - "Aileler, çocuklarınızın üzerinden ellerinizi asla çekmeyin. Unutmayın onların en büyük komutanı, en rütbeli komutanı sizlersiniz. Bir yanlışlarını gördüğünüzde ilk önce uyaracak, düstur verecek olan yine sizlersiniz" - "Genç arkadaşlarım, bu mesleği kanunla ve vicdanla yapmak zorundasınız. İkisinden biri eksik olursa, topal kalırsınız. Başarısız olursunuz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir sevincim, bir mutluluğum var ki onu da burada paylaşmak isterim. İçişleri Bakanlığım süresince katıldığım onlarca mezuniyet töreninin hiçbirinde, Allah'a şükür yanlış üniforma giymiş bir kardeşimi görmedim." dedi.

Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen jandarma ve sahil güvenlik sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katıldı.

Bu mesleğin, tehditlerin savuşturulmasıyla ilgili olduğunu belirten Soylu, bu mesleğin, tek tek gün sayıp, omuzlarındaki yıldızların veya şeritlerin, göğüsteki brövelerin artmasını bekleyerek tatmin olunacak bir meslek olmadığını söyledi.

"Bir sevincim, bir mutluluğum var ki onu da burada paylaşmak isterim. İçişleri Bakanlığım süresince katıldığım onlarca mezuniyet töreninin hiçbirinde, Allah'a şükür yanlış üniforma giymiş bir kardeşimi görmedim." diyen Soylu, "Helal süt emmiş çocuklar gördüm. Gözleri çakmak çakmak, yüreği vatan sevgisiyle dolu aslanlar gördüm. Çok şükür ki bugün bu alanda da sizleri öyle gördüm." diye konuştu.

Süleyman Soylu, tehdidin çok olduğunu ama her geçen gün güçlendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terörün, uyuşturucunun, asayiş hizmetlerinde suçlunun her türlüsüyle topyekun mücadele ediyoruz. Bugün teğmen rütbesiyle mezun olacak 636 kardeşimizin arasında havacılık grubunda eğitim almış arkadaşlarımız var. İnşallah bunların sayılarını daha da artıracağız. Çünkü insanlı ve insansız hava gücümüze ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yıl jandarmamıza 3 atak helikopteri aldık. 6 taktik İHA'mız vardı, bu sayıyı 20'ye çıkarttık. Aynı şekilde Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da hava aracı alımlarımız oldu ve bu yatırımlardan çok olumlu neticeler alıyoruz. Personel kapasitemizi de önemli ölçüde artırdık."

- "Çocuklarınızın üzerinden ellerinizi asla çekmeyin"

Yeni mezun subayların ailelerine teşekkür eden Soylu, şöyle devam etti:

"Allah sizlerden razı olsun. Bu güzel evlatları yetiştirdiniz, getirdiniz devlet hizmetine teslim ettiniz. Artık birlikte koskocaman bir ailenin üyeleriyiz. Aileler, çocuklarınızın üzerinden ellerinizi asla çekmeyin. Unutmayın, onların en büyük komutanı, en rütbeli komutanı sizlersiniz. Bir yanlışlarını gördüğünüzde ilk önce uyaracak, düstur verecek olan yine sizlersiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyor ve sizleri de tebrik ediyorum."

Yeni mezunlara da seslenen Soylu, şunları söyledi:

"Aranızda muvazzaf olanlar da var ama nihayetinde onlar da mesleğin farklı bir basamağına çıkmış oluyorlar. Konuşmamın başından beri size sorumluluklarınızı anlatmaya çalıştım ama bir de kendi iç dünyanızla mesleğinizin çatıştığı alanlar vardır. Genç arkadaşlarım, bu mesleği kanunla ve vicdanla yapmak zorundasınız. İkisinden biri eksik olursa topal kalırsınız. Başarısız olursunuz. Eliniz, kanun dışı hiçbir işe gitmesin. Karşılığı ne olursa olsun gitmesin. Vicdanınızı da asla kaybetmeyin. Elinizde silah olacak, emir ve komuta gücü olacak. Eğer vicdanınızı kaybederseniz, merhametinizi kaybederseniz, zalimlerden olursunuz."

Soylu, bugün Adıyaman'da şehit olan askerlere de rahmet diledi.

(Sürecek)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu jandarma ve sahil güvenlik sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay öğre

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