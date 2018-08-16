"Allah'a şükür yanlış üniforma giymiş kimse görmedim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir sevincim, bir mutluluğum var ki onu da burada paylaşmak isterim. İçişleri Bakanlığım süresince katıldığım onlarca mezuniyet töreninin hiçbirinde, Allah'a şükür yanlış üniforma giymiş bir kardeşimi görmedim." dedi.

Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen jandarma ve sahil güvenlik sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katıldı.

Bu mesleğin, tehditlerin savuşturulmasıyla ilgili olduğunu belirten Soylu, bu mesleğin, tek tek gün sayıp, omuzlarındaki yıldızların veya şeritlerin, göğüsteki brövelerin artmasını bekleyerek tatmin olunacak bir meslek olmadığını söyledi.

"Bir sevincim, bir mutluluğum var ki onu da burada paylaşmak isterim. İçişleri Bakanlığım süresince katıldığım onlarca mezuniyet töreninin hiçbirinde, Allah'a şükür yanlış üniforma giymiş bir kardeşimi görmedim." diyen Soylu, "Helal süt emmiş çocuklar gördüm. Gözleri çakmak çakmak, yüreği vatan sevgisiyle dolu aslanlar gördüm. Çok şükür ki bugün bu alanda da sizleri öyle gördüm." diye konuştu.