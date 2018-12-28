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Allahuekber şehitleri için yapılan anıtın çevresindeki kirliliğe tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

SARIKAMIŞ Harekatı sırasında Rus birliklerini çevirmek isterken ağır kış koşullarına yenik düşerek Allahuekber dağlarında şehit olan Mehmetçikler anısına yaptırılan 'Allahuekber Yürüyüş Anıtı'nın çevresindeki içki şişeleri tepki çekti.  Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı kalp cerrahı Prof.

Allahuekber şehitleri için yapılan anıtın çevresindeki kirliliğe tepki

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- SARIKAMIŞ Harekatı sırasında Rus birliklerini çevirmek isterken ağır kış koşullarına yenik düşerek Allahuekber dağlarında şehit olan Mehmetçikler anısına yaptırılan 'Allahuekber Yürüyüş Anıtı'nın çevresindeki içki şişeleri tepki çekti.
Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Erzurumlu Prof. Dr. Durkaya Ören ve dönemin İl Encümen üyesi Cavit Aktaş ile şehit yakınları tarafından 2010 yılında Sarıkamış şehitlerinin geçiş noktaları olan Narman ilçesinin boğaz, Oltu ilçesinin çıkışı, Şenkaya ilçesinin Kosor boğazı ve Kaynak Yayla'ya birer anıt yaptırıldı. Sarıkamış şehitlerinin anıldığı hafta içerisinde Kosor şehitliğini ziyaret edenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Arkadaşları ile birilkte şehitliği ziyarete giden Raci Cengiz, kirliliğe dikkat çekerek, "Arkadaşım İbrahim Bayındır ile Kosor Bağızı'ndaki şehitliği ziyarete geldik. Ama gördüğümüz manzara içler acısıydı. Her taraf içki şişeleri ve kutuları ile doluydu. Bizler, vatanları için gözünü kırpmadan şehit olanları böyle mi anıyoruz ? Buradan geçen yetkililer hiç mi görmüyor ? Bu pisliğin içerisinde şehitlik anıtı olur mu ? Bir yabancı gelip görse rezil oluruz. Bunun açıklamasını kimse yapamaz. Umarız tez zamanda bu utanç verici durum düzeltilir" diye konuştu.
Raci Cengiz arkadaşı İbrahim Bayır ile çevredeki içki şişelerini toplayarak temizlik yaptı.

FOTOĞRAFLI

Allahuekber şehitleri için yapılan anıtın çevresindeki kirliliğe tepkiAllahuekber şehitleri için yapılan anıtın çevresindeki kirliliğe tepkiAllahuekber şehitleri için yapılan anıtın çevresindeki kirliliğe tepkiAllahuekber şehitleri için yapılan anıtın çevresindeki kirliliğe tepki

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