Allahümme Salli Barik duaları, Peygamber Efendimize salavat getirilen dualardır. Nitekim Rasulullah bir hadisinde kendisine sıklıkla salavat getirenlerin O'na en yakın Müslümanlar olacağını ifade etmiştir. Ayrıca Rasul-i Ekrem bunun dışında da salavat getirmenin pek çok faydaları olduğunu söylemiştir. Namaz içerisinde okunan dualardan biri olan Salli Barik duası ve anlamı bu sebeplerle Müslümanlar için son derece önemlidir. İşte Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti...

Allahümme Salli Barik Arapça Okunuşu

Salli Barik okunuşu itibarı benzerlik gösteren dualardır. Özellikle namazların son tahiyyat kısmında okunduğu için son derece önemlidir. Pek çok Müslümanın bu sebeple ezberlemiş olduğu Salli Barik dualarının okunuşunu sizler için paylaştık. Salli Barik duası okunuşu üzerinden bu duaları okuyabilir ve kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Latin harfleriyle paylaşılan surenin okunuşundaki doğru telaffuzları öğrenmek için internet üzerinden rahatlıkla bulabileceğiniz bir kıraat ya da tilavet örneğini dinleyebilirsiniz.

Allahümme Salli Duası Okunuşu

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik Duası Okunuşu

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Salli Barik Anlamı

Allahümme Salli ve Barik duaları; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salavat getirerek Allah'u Teala'ya niyaz edilen dualardır. İki duada ayrıca Hz. İbrahim peygamberin de ismi geçer. Bu dualarda ifade edilen; Hz. İbrahim ve ümmetine verilen nimetlerin Hz. Muhammed ve ümmetine de verilmesi niyazıdır.

Allahümme Salli Duası Anlamı

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.