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Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

Namazların son oturuşlarında okunan Salli ve Barik duası, İslam geleneğinde önemli bir yere ve anlama sahiptir. İçerisinde Peygamber Efendimize ithaf edilmiş selam ve salavat ibareleri bulunan dualar; Allah'u Teala'ya niyaz etmek amacıyla da sıklıkla okunur. Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti gibi bilgiler için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti

Allahümme Salli Barik duaları, Peygamber Efendimize salavat getirilen dualardır. Nitekim Rasulullah bir hadisinde kendisine sıklıkla salavat getirenlerin O'na en yakın Müslümanlar olacağını ifade etmiştir. Ayrıca Rasul-i Ekrem bunun dışında da salavat getirmenin pek çok faydaları olduğunu söylemiştir. Namaz içerisinde okunan dualardan biri olan Salli Barik duası ve anlamı bu sebeplerle Müslümanlar için son derece önemlidir. İşte Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti...
Allahümme Salli Barik Arapça Okunuşu

Salli Barik okunuşu itibarı benzerlik gösteren dualardır. Özellikle namazların son tahiyyat kısmında okunduğu için son derece önemlidir. Pek çok Müslümanın bu sebeple ezberlemiş olduğu Salli Barik dualarının okunuşunu sizler için paylaştık. Salli Barik duası okunuşu üzerinden bu duaları okuyabilir ve kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Latin harfleriyle paylaşılan surenin okunuşundaki doğru telaffuzları öğrenmek için internet üzerinden rahatlıkla bulabileceğiniz bir kıraat ya da tilavet örneğini dinleyebilirsiniz.

Allahümme Salli Duası Okunuşu

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik Duası Okunuşu

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Allahümme Salli Barik Anlamı

Allahümme Salli ve Barik duaları; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salavat getirerek Allah'u Teala'ya niyaz edilen dualardır. İki duada ayrıca Hz. İbrahim peygamberin de ismi geçer. Bu dualarda ifade edilen; Hz. İbrahim ve ümmetine verilen nimetlerin Hz. Muhammed ve ümmetine de verilmesi niyazıdır.

Allahümme Salli Duası Anlamı

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahümme Barik Duası Anlamı

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e
(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).
Allahümme Salli Barik Dualarının Faydaları

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları; İslam kaynaklarında fazileti açısından sıklıkla değinilen dualar arasındadır. İslam alimlerinin çok önem verdiği bu dualar, namazlarda dahi okunmak suretiyle gün içerisinde pek çok defa tekrar edilir. Peygamber Efendimize salavat getirilen Salli Barik duaları bu açıdan da büyük bir kıymete sahiptir.

  • Hz. Peygamber bir hadisinde; kendisine en yakın olanların üzerine en fazla salavat getirenler olacağını buyurmuştur. Nitekim başka bir hadisinde Rasulullah; O'na salavat getirenlerin üzerine de Allah'u Teala'nın salavat getireceğinin müjdesini vermiştir. Nitekim Rasul-i Ekrem; kendisi için getirilen salavatın nerede olursanız olun O'na ulaşacağını ifade etmiştir.
  • Bir hadis-i kudside belirtildiğine göre; bir kez salavat getiren kimse için Allah'u Teala ve melekleri onar defa salavat getirecektir.
  • Dua ile Allah'u Teala'nın makamı arasında bir engel olduğu ve bu engelin Salli Barik duaları vesilesi ile Rasulullah'a salavat getirerek açılacağı rivayet edilmiştir.
  • Cuma günü ve geceleri Rasulullah'a 100 kez salavat getiren kimselerin ahiret ve dünyada toplam 100 ihtiyacını Allah'u Teala'nın gidereceği kabul edilmiştir.
  • Rasulullah; sünnetini yaşatan ve kendisine salavat getirenlerin kıyamet günü arşın gölgesi altında olacağını söylemiştir.
  • Sırat üzerinde korkudan titreyenlere salavat-ı şerifin yardımcı olacağı aktarılmıştır.

  • Allah'u Teala'nın meleklerini perşembe günleri ikindi vakti salavat-ı şerif okuyanların ismini kaydetmek üzere dünyaya gönderdiği aktarılmıştır.
    Salavat-ı şerifin dua formuna sokulmuş hali olan Salli Barik duaları; yukarıdaki rivayetlerden de anlaşılacağı üzere bir Müslümanın gündelik hayatının her anında okunmalı ve idrak edilmelidir. Hem ahiret hem dünya hayatı için büyük faydalara sahip olan Salli Barik duaları, İslam geleneği içerisinde çok geniş ve kıymetli bir konumda bulunmaktadır.
    Allahümme Salli ve Allahümme Barik Ne Demek?

  • Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde de tekrar eden "Allahümme" ifadesi Türkçe'ye "Allah'ım" olarak tercüme edilebilir.
  • "Salli" ibaresi; Arapça gramerine göre çekimlenmiş bir fiildir ve "hayır ver" ya da "rahmet ver" gibi anlamlara geldiği söylenebilir. Allahümme Salli duasının başlangıcında okunan kısım da "Allah'ım! Muhammed'in ve onun ümmetinin üzerine rahmet ver" şeklinde Türkçe'ye aktarılabilir.

  • "Barik" kelimesi ise Türkçe'ye de geçmiş olan bereket kelimesinin fiil çekimidir ve "bereket ver" anlamına gelir. Allahümme Barik duasında da söylenen "Allah'ım! Muhammed'in ve onun ümmetinin üzerine bereket ver"dir.
    Allahümme Salli Barik Kur'an'da Var Mı?

  • Namaz gibi farz ibadetler de dahil olmak üzere Müslümanların gündelik hayatlarında sıklıkla okuduğu dualar arasında bulunan Allahümme Salli Barik duaları Kur'an-ı Kerim'de bulunmazlar.
  • Allahümme Salik Barik dualarının kaynağı bizzat Peygamber Efendimizin kendisine gitmektedir. Pek çok farklı ve sahih hadis kaynağında bu duaları Rasulullah'ın ashabına öğrettiği aktarılmıştır. Sahabelerin, kendisine nasıl salavat getirileceği sorusuna Rasulullah bu duaları öğreterek karşılık vermiştir.

  • Allahümme Salli ve Barik dualarının namaz esnasında okunması da yine Rasulullah'ın pratiklerinden çıkarılarak uygulanır hale gelmiştir.
    Allahümme Salli ve Allahümme Barik Hangi Surede Bulunur?

    Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları, Kur'an-ı Kerim'de bulunan herhangi bir surede yer almamaktadır.
    Allahümme Salli ve Allahümme Barik Kaç Ayet?

    Allahümme Salli ve Barik duaları, Kur'an-ı Kerim'de bulunmadığı için cümlelerini kastetmek maksadı ile ayet tabirini kullanmak uygun ve doğru bir karşılık olmayacaktır. Ancak son derece kısa dualar olan Salli ve Barik ikişer cümleden oluşur.
    Allahümme Salli ve Allahümme Barik Ne İçin Okunur?

  • Salli ve Barik duaları namazların son oturuşunda Ettehiyyatü duasının ardından okunur.
  • Bu son derece önemli iki dua, ikindi ve yatsı namazlarının sünneti ardından da okunur.
  • Teravih namazlarında ikinci rekatın ardından okunur.
  • Son olarak cenaze namazlarında ikinci tekbirin ardından okunur.

  • Genel olarak İslam geleneğinde namaz duası olarak kabul edilen Salli Barik duaları, Peygamber Efendimize salavat getirmek amacıyla günün her vaktinde okunabilir.
    Allahümme Salli ve Allahümme Barik Abdestsiz Okunur Mu?

    Salli ve Barik dualarını namaz esnasında olmadığı sürece abdestsiz okumakta bir sakınca yoktur.
    Allahümme Salli ve Allahümme Barik Nasıl Ezberlenir?

    Son derece kısa olan ve birbirine oldukça benzeyen Salli ve Barik duaları, hızlı bir biçimde çok kısa bir sürede ezberlenebilecek bir yapıya sahiptir. Birkaç tekrarla hemen zihninize yerleşebilecek olan bu dualar; beş vakit namaz esnasında da okunduğu için kolay kolay unutmayacağınız dualardır.
    Allahümme Salli ve Allahümme Barik Yerine Ne Okunabilir?

    Salli ve Barik duaları; Rasulullah'a salavat getirmek maksadı ile okunur. Okunması farz olmayan bu duaların fazileti yine de oldukça büyüktür. Ayrıca son derece kısa olan Salli Barik dualarını ezberlemeyi ihmal etmemek gerekir. Ancak Salli ve Barik dualarını bilmeyenler herhangi bir sure ya da duayı okuyabilir.

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