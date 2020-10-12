Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti

Salli Barik okunuşu itibarı benzerlik gösteren dualardır. Özellikle namazların son tahiyyat kısmında okunduğu için son derece önemlidir. Pek çok Müslümanın bu sebeple ezberlemiş olduğu Salli Barik dualarının okunuşunu sizler için paylaştık. Salli Barik duası okunuşu üzerinden bu duaları okuyabilir ve kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Latin harfleriyle paylaşılan surenin okunuşundaki doğru telaffuzları öğrenmek için internet üzerinden rahatlıkla bulabileceğiniz bir kıraat ya da tilavet örneğini dinleyebilirsiniz.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Allahümme Salli ve Barik duaları; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salavat getirerek Allah'u Teala'ya niyaz edilen dualardır. İki duada ayrıca Hz. İbrahim peygamberin de ismi geçer. Bu dualarda ifade edilen; Hz. İbrahim ve ümmetine verilen nimetlerin Hz. Muhammed ve ümmetine de verilmesi niyazıdır.
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları; İslam kaynaklarında fazileti açısından sıklıkla değinilen dualar arasındadır. İslam alimlerinin çok önem verdiği bu dualar, namazlarda dahi okunmak suretiyle gün içerisinde pek çok defa tekrar edilir. Peygamber Efendimize salavat getirilen Salli Barik duaları bu açıdan da büyük bir kıymete sahiptir.
Salli ve Barik duaları; Rasulullah'a salavat getirmek maksadı ile okunur. Okunması farz olmayan bu duaların fazileti yine de oldukça büyüktür. Ayrıca son derece kısa olan Salli Barik dualarını ezberlemeyi ihmal etmemek gerekir. Ancak Salli ve Barik dualarını bilmeyenler herhangi bir sure ya da duayı okuyabilir.
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