Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

Merve Oflaz Survivor programında elde ettiği birinciliğin ardından televizyon dünyasında hızla yükseldi. Çeşitli oyunculuk projeleriyle de ekranlara gelen oflaz, son zamanlarda sosyal medya gönderileriyle dikkat çekti.

MERVE OFLAZ'DAN MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIM

Son zamanlarda, iş insanı Allan Hakko ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Merve Oflaz mini şortlu pozuyla kamera karşısına geçti.

Güzelliğiyle dikkat çeken Merve Oflaz'a, "Bu kadar güzel olunmaz ama", "Gülüşün parlayan en güzel yıldız" gibi yorumlar geldi.

Merve Oflaz Survivor Türkiye tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonudur.

Survivor ile ün kazanan Merve Oflaz Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol aldı.

2020'nin yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkı tam gaz devam ediyor.

Kendisine yöneltilen, "2022 yılında sizden mutlu haber alır mıyız?" sorusuna Oflaz, "Biz çok mutluyuz zaten arkadaşlar” demişti.



