MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

19.04.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Oflaz, bir zamanlara damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışmasının ardından 2010-2011 sezonunda Survivor Kadınlar Erkekler yarışmasına katılmış ve yarışmayı birinci olarak tamamlamıştı. Şimdilerde Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz, mini şortlu paylaşım yaptı.

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

Merve Oflaz Survivor programında elde ettiği birinciliğin ardından televizyon dünyasında hızla yükseldi. Çeşitli oyunculuk projeleriyle de ekranlara gelen oflaz, son zamanlarda sosyal medya gönderileriyle dikkat çekti.

MERVE OFLAZ'DAN MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIM

Son zamanlarda, iş insanı Allan Hakko ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Merve Oflaz mini şortlu pozuyla kamera karşısına geçti.

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

Güzelliğiyle dikkat çeken Merve Oflaz'a, "Bu kadar güzel olunmaz ama", "Gülüşün parlayan en güzel yıldız" gibi yorumlar geldi.

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

Merve Oflaz Survivor Türkiye tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonudur.

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

Survivor ile ün kazanan Merve Oflaz Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol aldı.

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

2020'nin yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Merve Oflaz ve Allan Hakko aşkı tam gaz devam ediyor.

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

Kendisine yöneltilen, "2022 yılında sizden mutlu haber alır mıyız?" sorusuna Oflaz, "Biz çok mutluyuz zaten arkadaşlar” demişti.

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!

Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz'dan mini şortlu paylaşım!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozları olay olmuştu! Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...Bikinili pozları olay olmuştu! Aşkım Burçe'den taytlı ve sütyenli paylaşım...
Yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları çıktıYeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları çıktı
Survivor fena karıştı! "Kadınları döven adam..."Survivor fena karıştı! "Kadınları döven adam..."
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Merve Oflaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelere göre penis boyları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Bakan Soylu: 'Birkaç saate açıklayacağım'

Bakan Soylu: 'Birkaç saate açıklayacağım'

Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Son dakika: İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Bir erkek neden sevişme sırasında sırtından dişler?"

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dehşet anları kamerada! Yemek siparişi gecikince...

Dehşet anları kamerada! Yemek siparişi gecikince...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.