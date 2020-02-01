Allavi, Irak'ta "mezhepçilik ve hizipçilikten uzak" hükümet kuracağını açıkladı:

BAĞDAT (AA) - Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, mezhepçilik ve siyasi hizipçilikten uzak bir hükümet kuracağını bildirdi.

Allavi, hükümeti kurma görevini aldıktan sonra kamu televizyonu aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Siyasi partilerin kabine için sunacağı hiçbir adayı kabul etmeyeceğini belirten Allavi, "Mezhepçilik ve siyasi hizipçilik temeline dayanmayan, Irak'ın tüm kültür ve renklerini, liyakat sahiplerini kapsayan bir hükümet kurulacak. Siyasi güçler tarafından, hükümeti kurma sürecinde herhangi bir baskıya maruz kalırsam da bunu çıkıp sizinle (halkla) açıkça paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki gösterilerin devam etmesi gerektiğini yineleyen Allavi, hem protestoculara hem de güvenlik güçlerine saldıranların yakalanıp cezalandırılacağı sözünü verdi. Allavi, "Göstericilerle direkt olarak diyalog kanalı açacağız. Devletin silahı halka karşı kullanılmaz. Bu silah halkı ve sınırı korumak için kullanılır." dedi.

Allavi, ülkeyi erken seçime götürme vaadinde de bulunarak, şunları kaydetti: