ERBİL (AA) - Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri Iyad Allavi, "Irak platformu" adında yeni bir siyasi oluşum kurduklarını açıkladı.

Allavi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Allavi liderliğinde, merkezi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de olacak "Irak platformu" adında yeni bir siyasi oluşum kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, eski milletvekili Ala Mekki'nin, platformun bölgedeki merkez konseyi sorumlusu seçildiği ve konsey üye sayısının da 16 olarak belirlendiği ifade edildi.

Oluşumun ana hedefleri olarak da "siyasi sistemi reforme etme, marjinalleşme ve mezhepçilikten uzak, liyakat standartlarına uygun olarak devlet kurumlarını inşa etme, mali ve idari yolsuzlukla mücadele, seçim komisyonunu değiştirme ve seçim yasasını düzenleme" olarak belirlendi.

