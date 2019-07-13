Allı turnaların başka ele varmasını istemiyorlar

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, türkülere ilham kaynağı olan allı turnaların yerleşik hayata geçtiği Ekşisu Sazlığı'nda rahat bir yaşam sürmeleri için seferber oldu.
DKMP ekiplerinin "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında sazlıkta yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda aldığı tedbirler ile turnalar hem başka bir bölgeye göç etmedi hem de sazlıktaki turna popülasyonunda artış yaşandı.
Nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'de 5 yıl önce DKMP Genel Müdürlüğünce bu kuşların popülasyonu ve yaşam alanlarının korunması için "Ulusal Turna Eylem Planı" hazırlandı.
Plan kapsamında, DKMP Genel Müdürlüğü turna halkalama ekiplerince popülasyonların artması ve izlenmesi amacıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma yürütüldü.
- "Turna sayısı 7'den 30'a yükseldi"
Genellikle yaz aylarında konaklayıp kışın sıcak iklimli ülkelere göç ettikleri için Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan turnaların korunması, izlenmesi, kışlama ve üreme alanlarının tespiti için Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda da araştırma yapıldı.
Araştırmalarda 2014'te 7 turnanın sazlıkta barındığını tespit eden ekipteki görevliler, uydu üzerinde ve sahada yapılan günlük etkin koruma çalışmaları ile turnaların popülasyonunda önemli bir artış sağlayarak sayıyı 30'a çıkarmayı başardı.
Görevlilerce yapılan halkalama işlemi ile göçmen kuşlardan olan allı turnaların yaz mevsiminin yanı sıra kışı da Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçirdikleri tespit edildi.
Bu yıl kuluçka dönemi sonrası sazlıkta 4 adet yavru turna tespit eden DKMP ekipleri, halkalama işlemlerini gerçekleştirerek kuşları koruma altına aldı.
- Rahat bir yaşam sürmeleri için sürekli takip altındalar
Sazlık içerisindeki doğal yaşam alanlarında havadan yavrularıyla birlikte özgürce uçan turnaların bölgede rahat bir yaşam sürmeleri için ekipler tarafından sürekli takip altında tutuluyor.
Erzincan DKMP Şube Müdürü Uğur Önel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sazlığın "Erzincan Süt Otu" gibi yöreye has endemik bitki ile su kuşlarına, sürüngen ve memelilere de ev sahipliği yaptığını söyledi.
Alanda özellikle turnaların güvenli şekilde barınmalarına imkan sunulduğunu ifade eden Önel, şöyle konuştu:
"Daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz envanter ve izleme çalışmalarında 7'ye kadar düşen turna sayısı son yıllarda ekiplerimizin yapmış olduğu etkin denetim ve kontroller sonrasında 25'e çıkmıştır. Bakanlığımızın 'Turna Eylem Planı' kapsamında her yıl alanda turnalarla ilgili halkalama çalışmaları yapılmaktadır. Sazlık alanda 2019 Temmuz ayının ilk günlerinde de bu kapsamda 2 yavru turnaya halka takılmıştır."
- "Rahat ve güvende oldukları için sayıları arttı"
Önel, Ekşisu Sazlığı'ndaki biyo çeşitliliği artırmak için turna ve diğer canlıların takibini sürdürdüklerini belirterek, bitki ve hayvan çeşitliliğini artırmak için ekiplerin denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.
Sazlık alanda turnaların yerleşik hayata geçtiğini anlatan Önel, "Buranın en önemli özelliklerinden biri kent merkezine yakın olması, denetim ve kontrol faaliyetlerin sıkça yapılıyor olmasıdır. Turnaların yaşam alanları için son derece müsait olan sazlıkta kuşlarımız kış aylarında da göç etmemektedir. Kendilerini güvende ve tehlikelerden uzak hissettikleri için turnalar doğal ortamda beslenme, barınma ve üremelerine devam etti. Böylelikle turna sayılarında önemli bir artış kaydedildi." diye konuştu.
Sazlık alanının koruma altında olduğunu vurgulayan Önel, sahanın çok sayıda memeli hayvana ile 159 kuş türüne ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekledi.
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