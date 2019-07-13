Allı turnaların başka ele varmasını istemiyorlar

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, türkülere ilham kaynağı olan allı turnaların yerleşik hayata geçtiği Ekşisu Sazlığı'nda rahat bir yaşam sürmeleri için seferber oldu.

DKMP ekiplerinin "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında sazlıkta yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda aldığı tedbirler ile turnalar hem başka bir bölgeye göç etmedi hem de sazlıktaki turna popülasyonunda artış yaşandı.

Nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'de 5 yıl önce DKMP Genel Müdürlüğünce bu kuşların popülasyonu ve yaşam alanlarının korunması için "Ulusal Turna Eylem Planı" hazırlandı.

Plan kapsamında, DKMP Genel Müdürlüğü turna halkalama ekiplerince popülasyonların artması ve izlenmesi amacıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma yürütüldü.

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Genellikle yaz aylarında konaklayıp kışın sıcak iklimli ülkelere göç ettikleri için Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan turnaların korunması, izlenmesi, kışlama ve üreme alanlarının tespiti için Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda da araştırma yapıldı.