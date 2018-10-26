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Allianz Kampüs'e "Bir İz" heykeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:08 | Son Güncelleme

Allianz Türkiye'nin İzmir'deki operasyon merkezine özel tasarlanan "Bir İz" heykeli törenle açıldı

İZMİR (AA) - Allianz Türkiye'nin İzmir Gaziemir ilçesinde bulunan operasyon merkezi Allianz Kampüs'e özel olarak tasarlanan "Bir İz" heykeli törenle açıldı.

Allianz Kampüs'te düzenlenen törende konuşan Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Aylin Somersan Coqui, ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin temelinde finansal yatırımlar kadar sosyal ve kültürel yatırımların da yer alması gerektiğini söyledi.

Allianz Kampüs'ün yeni nesil sigortacılığın merkezi olacağını ama aynı zamanda güncel sanata da ev sahipliği yapacağını vurgulayan Coqui "Allianz Kampüs’ün henüz kuruluş aşamasında, fiziksel koşulları kadar ruhumuzu da besleyecek eserleri İzmir'e kazandırmaktan dolayı çok mutluyum. Eserimizin açılışını da Cumhuriyet'imizin 95. yaş günü öncesinde yapıyoruz. Atatürk’ün bizlere armağanı bu muazzam Cumhuriyet'e çağdaş sanatla, pırıl pırıl yatırımlarla hep beraber güzel izler bırakabilmek, her zaman bir olabilmek dileklerimle." diye konuştu.

"Bir İz" heykelinin tasarımcısı Sanatçı Evren Erol ise heykelde "Allianz" kelimesinin Türkçe kelime anlamları olan ittifak, birleşme, anlaşma, bağlaşma gibi tanımlarının yanı sıra Allianz Türkiye'nin "Bir olmak içimizde var" söyleminden izler taşıdığını dile getirdi.

Erol, polyester üzerine otoboyasıyla üretilen 2 metre çapındaki heykelde Allianz Kampüs çalışanlarına ait 800 parmak izi bulunduğunu ifade etti.

Törene Allianz Kampüs çalışanları da katıldı.

- 1 milyon liralık sanat koleksiyonu

Allianz Türkiye'nin 2015 yılından bu yana oluşturduğu güncel sanat koleksiyonu, İstanbul'daki genel müdürlük binası Allianz Tower'da ve İzmir'deki operasyon merkezi Allianz Kampüs'te sergileniyor. 1 milyon Türk lirası yatırımla oluşturulan Allianz Türkiye Güncel Sanat Koleksiyonu, Türkiye'nin 15 önemli sanatçısının 40 eserini, ofis alanlarında çalışanların beğenisine sunuluyor.

Allianz Tower'da Ahmet Sarı, Ali Alışır, Aydın Büyüktaş, Çağatay Odabaş, Ekrem Yalçındağ, Evren Erol, Mehmet Ali Uysal, Mehtap Baydu, Mithat Şen, Nejat Sati, Özgür Demirci, Server Demirtaş, ve Utku Dervent'e ait 28 çalışma bulunuyor.

Allianz Kampüs'te ise Ali Alışır, Çağatay Odabaş, Evren Erol, Mehmet Gün, Serhat Kiraz, Utku Dervent’in 11 çalışmasına yer veriliyor.

Allianz Türkiye, güncel sanat koleksiyonunun yanı sıra, Fausto Zonaro'nun ünlü "Tulumbacılar" tablosunu da, 2019'da Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde açılacak olan "Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi'nde sergileyecek.

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