İZMİR (AA) - Allianz Türkiye'nin İzmir Gaziemir ilçesinde bulunan operasyon merkezi Allianz Kampüs'e özel olarak tasarlanan "Bir İz" heykeli törenle açıldı.

Allianz Kampüs'te düzenlenen törende konuşan Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Aylin Somersan Coqui, ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin temelinde finansal yatırımlar kadar sosyal ve kültürel yatırımların da yer alması gerektiğini söyledi.

Allianz Kampüs'ün yeni nesil sigortacılığın merkezi olacağını ama aynı zamanda güncel sanata da ev sahipliği yapacağını vurgulayan Coqui "Allianz Kampüs’ün henüz kuruluş aşamasında, fiziksel koşulları kadar ruhumuzu da besleyecek eserleri İzmir'e kazandırmaktan dolayı çok mutluyum. Eserimizin açılışını da Cumhuriyet'imizin 95. yaş günü öncesinde yapıyoruz. Atatürk’ün bizlere armağanı bu muazzam Cumhuriyet'e çağdaş sanatla, pırıl pırıl yatırımlarla hep beraber güzel izler bırakabilmek, her zaman bir olabilmek dileklerimle." diye konuştu.

"Bir İz" heykelinin tasarımcısı Sanatçı Evren Erol ise heykelde "Allianz" kelimesinin Türkçe kelime anlamları olan ittifak, birleşme, anlaşma, bağlaşma gibi tanımlarının yanı sıra Allianz Türkiye'nin "Bir olmak içimizde var" söyleminden izler taşıdığını dile getirdi.