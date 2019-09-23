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Allianz Motto Hareket Şenliği çocukları "harekete" çağırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:36 | Son Güncelleme

Gün boyu sürecek şenlik kapsamında; 7-12 yaş arasındaki çocuklar atletizm etkinliğine katılırken, 5-7 yaş arasındaki çocuklar ise gönüllüler eşliğinde hareket edecekleri farklı aktivitelere yönlendirilecekler

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, 7-12 yaş arası çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlayan sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket kapsamında halka açık ve ücretsiz bir şenlik düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Allianz Motto Hareket Şenliği" isimli etkinlik, 29 Eylül Pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi'nde düzenlenecek.

Gün boyu sürecek şenlik kapsamında; 7-12 yaş arasındaki çocuklar atletizm etkinliğine katılırken, 5-7 yaş arasındaki çocuklar ise gönüllüler eşliğinde hareket edecekleri farklı aktivitelere yönlendirilecekler. Şenliğe katılan tüm çocuklar, başarı rozeti ile ödüllendirilecek.

- Bugüne kadar 652 çocuğun gelişimine katkıda bulunuldu

Allianz Türkiye'nin sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, 7-12 yaş grubundaki çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Koruncuk Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı işbirliğiyle çocuklara yönelik sınıf içi ve sınıf dışı eğitim modüllerinin uygulandığı program, halka açık düzenlenen şenliklerle de destekleniyor. Allianz Motto Hareket kapsamında, Ağustos 2018'den bu yana 652 çocuğun gelişimine katkıda bulunuldu.

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