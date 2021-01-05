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Allianz müşteri hizmetleri numarası, iletişim ve adres bilgileri

05.01.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Allianz müşteri hizmetleri numarası, iletişim ve adres bilgileri

Allianz, dünyanın en güçlü finansal topluluklarından biridir. 70’ten fazla ülkede 147 bin çalışanıyla müşterilerinin memnuniyeti için kalite bir hizmet verir. 100 milyonun üzerinde müşterisine sunduğu sigorta ve varlık yönetimi desteğiyle önde gelen sigorta şirketi Allianz müşteri hizmetleri ve iletişim bilgilerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

Allianz, Türkiye’de uzun yıllara dayanan bir hizmet geçmişine sahiptir. Allianz, müşteri memnuniyetini oldukça önemser ve gelişen teknolojinin olanaklarını kullanarak yeni nesil bir sigortacılık anlayışıyla hareket eder. Bu dijitalleşme sürecinde müşterilerinin taleplerine daha hızlı ve daha etkin sonuçlar almayı amaçlar. Böylece geliştirdiği iletişim seçenekleri ile de Allianz müşterilerinin sorun ve taleplerine karşılık veriyor. İşte Allianz Sigorta telefon, Allianz Sigorta iletişim ve Allianz BES iletişim ile ilgili detaylar…

Allianz Sigorta İletişim Bilgileri

Allianz müşterilerinin sigorta işlemleri sürecinde merak ettiği konular hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceği iletişim numaraları ve iletişim seçeneklerini sizler için derledik. İşte Allianz Sigorta iletişim bilgileri…

Allianz Sigorta Müşteri Hizmetleri

Allianz müşteri hizmetleri, sorularınızı ve sorunlarınızı en hızlı şekilde çözüme ulaştırmayı hedefliyor. Allianz Sigorta müşteri hizmetlerine ulaşabilir, konut sigortasından kasko sigortasına, bireysel emeklilikten hayat sigortasına kadar bütün sigorta işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ambulans ve Asistans hizmetleri için Allianz müşteri hizmetleri 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

  • Allianz Sigorta telefon numarası: 0850 399 99 99
  • Allianz Sigorta faks numarası: (0216) 556 67 77

Allianz Sigorta Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Allianz Sigorta genel müdürlük iletişim bilgileri şöyledir:

  • Adres: Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul
  • Tel: (0216) 556 66 66
  • Faks: (0216) 556 99 79
  • E-posta: info@allianz.com.tr / istek@allianz.com.tr

Operasyon merkezi iletişim bilgileri:

  • Allianz Kampüs Fatih Mah. Sanayi Cad. No:35 35410 Gaziemir/İzmir
  • Tel: (0232 556 66 66)

Allians Sigorta bölge müdürlükleri iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Allianz Sigorta İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

Allianz Sigorta’ya sorun, talep ve önerilerinizi web sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla iletebilirsiniz. Müşteri bilgilerinizle beraber mesajınızı girmeniz yeterlidir.

Allianz Sigorta iletişim formu için TIKLAYINIZ!

Allianz Sigorta Müşteri Şikayet Yönetimi

Müşteri şikayetlerini hizmetlerindeki gelişim için oldukça önemseyen Allianz, müşterilerinin şikayetlerine özel işlem seçenekleri sunuyor.

Talep ve şikayetlerinizi Allianz Sigorta canlı destek hattını arayarak, faks, e-posta yoluyla veya internet sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla iletebilirsiniz. Allianz çağrı merkezi 8.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ayrıca Twitter üzerinden Allianz Destek hesabı ile doğrudan şikayetlerinizle ilgili bildirimlerde bulunabilirsiniz.

Dr. Allianz Sağlık Danışma Hattı

Allianz Sigorta, sağlığınızla ilgili her konu hakkında 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz, sesli, yazılı ya da görüntülü iletişim kurabileceğiniz bir danışma hattı hizmeti sunuyor. Dr. Allianz hattını sağlık sigortalıları müşterileri kullanabilir.

  • 444 91 17 numaralı Dr. Allianz hattını arayarak görüşme yapabilirsiniz.
  • İnternet sitesi üzerinden Online İşlemler’e ve telefondan Allianz’ım mobil uygulaması ile yazılı ve görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

Allianz Sigorta Dijital Kanallar

Allianz’ım Mobil Uygulaması

  • Allianz’ım mobil uygulamasını cebinize indirerek her an her yerde sigorta hizmetlerinizi görüntüleyebilir, ihtiyaç duyduğunuz anlarda sigorta hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.
  • Allianz’ım uygulaması ile poliçe ve sözleşmelerinizi görüntüleyebilir, sağlık harcamalarınızı, birikimlerinizi ve fonlarınızı takip edebilirsiniz.
  • Poliçe ödemelerinizi gerçekleştirebilir, adresinize en yakın anlaşmalı sağlık kuruluşlarını görüntüleyebilirsiniz.
  • Mobil uygulamada sağlığınız, arabanız, birikiminiz ve fonlarınızla ilgili bütün işlemleri görüntüleyebilirsiniz.
  • Mobil uygulama ile ambulans çağırma işlemini yapabilirsiniz.
  • Allianz'ım Mobil uygulamasını App Store ve Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

Allianz Sigorta Web Sitesi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler

Allianz Sigorta web adresine allianz.com.tr ile giriş yapabilirsiniz. İnternet adresi aracılığıyla üyelik bilgilerinizle giriş yaparak Online İşlemler seçeneğiyle işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

  • Henüz Allianz Sigorta müşterisi değilseniz poliçe detayları hakkında bilgi sahibi olabilir, yeni üyelik için başvuruda bulunabilirsiniz.
  • Allianz Sigorta ürünleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
  • Acenteler, anlaşmalı sağlık kuruluşları, anlaşmalı oto servisler ve online destek birimleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Allianz’da Kariyer başlığı ile başvuru seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

    Allianz Sigorta Sosyal Medya Hesapları

    Allianz Sigorta’yı sosyal medya hesapları aracılığıyla da takipte olabilirsiniz. Facebook, YouTube, Twitter üzerinden AllianzTurkiye, Instagram üzerinden allianzturkiye kullanıcı adlarıyla takip edebilirsiniz.

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