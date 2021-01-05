Allianz müşteri hizmetleri numarası, iletişim ve adres bilgileri

Allianz, Türkiye’de uzun yıllara dayanan bir hizmet geçmişine sahiptir. Allianz, müşteri memnuniyetini oldukça önemser ve gelişen teknolojinin olanaklarını kullanarak yeni nesil bir sigortacılık anlayışıyla hareket eder. Bu dijitalleşme sürecinde müşterilerinin taleplerine daha hızlı ve daha etkin sonuçlar almayı amaçlar. Böylece geliştirdiği iletişim seçenekleri ile de Allianz müşterilerinin sorun ve taleplerine karşılık veriyor. İşte Allianz Sigorta telefon, Allianz Sigorta iletişim ve Allianz BES iletişim ile ilgili detaylar…
Allianz müşterilerinin sigorta işlemleri sürecinde merak ettiği konular hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceği iletişim numaraları ve iletişim seçeneklerini sizler için derledik. İşte Allianz Sigorta iletişim bilgileri…
Allianz müşteri hizmetleri, sorularınızı ve sorunlarınızı en hızlı şekilde çözüme ulaştırmayı hedefliyor. Allianz Sigorta müşteri hizmetlerine ulaşabilir, konut sigortasından kasko sigortasına, bireysel emeklilikten hayat sigortasına kadar bütün sigorta işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
Ambulans ve Asistans hizmetleri için Allianz müşteri hizmetleri 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
Allianz Sigorta genel müdürlük iletişim bilgileri şöyledir:
Operasyon merkezi iletişim bilgileri:
Allians Sigorta bölge müdürlükleri iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Allianz Sigorta’ya sorun, talep ve önerilerinizi web sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla iletebilirsiniz. Müşteri bilgilerinizle beraber mesajınızı girmeniz yeterlidir.
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Müşteri şikayetlerini hizmetlerindeki gelişim için oldukça önemseyen Allianz, müşterilerinin şikayetlerine özel işlem seçenekleri sunuyor.
Talep ve şikayetlerinizi Allianz Sigorta canlı destek hattını arayarak, faks, e-posta yoluyla veya internet sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla iletebilirsiniz. Allianz çağrı merkezi 8.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Ayrıca Twitter üzerinden Allianz Destek hesabı ile doğrudan şikayetlerinizle ilgili bildirimlerde bulunabilirsiniz.
Allianz Sigorta, sağlığınızla ilgili her konu hakkında 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz, sesli, yazılı ya da görüntülü iletişim kurabileceğiniz bir danışma hattı hizmeti sunuyor. Dr. Allianz hattını sağlık sigortalıları müşterileri kullanabilir.
Allianz Sigorta web adresine allianz.com.tr ile giriş yapabilirsiniz. İnternet adresi aracılığıyla üyelik bilgilerinizle giriş yaparak Online İşlemler seçeneğiyle işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.
Allianz Sigorta’yı sosyal medya hesapları aracılığıyla da takipte olabilirsiniz. Facebook, YouTube, Twitter üzerinden AllianzTurkiye, Instagram üzerinden allianzturkiye kullanıcı adlarıyla takip edebilirsiniz.