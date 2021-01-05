Allianz müşteri hizmetleri numarası, iletişim ve adres bilgileri

Allianz, Türkiye’de uzun yıllara dayanan bir hizmet geçmişine sahiptir. Allianz, müşteri memnuniyetini oldukça önemser ve gelişen teknolojinin olanaklarını kullanarak yeni nesil bir sigortacılık anlayışıyla hareket eder. Bu dijitalleşme sürecinde müşterilerinin taleplerine daha hızlı ve daha etkin sonuçlar almayı amaçlar. Böylece geliştirdiği iletişim seçenekleri ile de Allianz müşterilerinin sorun ve taleplerine karşılık veriyor. İşte Allianz Sigorta telefon, Allianz Sigorta iletişim ve Allianz BES iletişim ile ilgili detaylar…

Allianz Sigorta İletişim Bilgileri

Allianz müşterilerinin sigorta işlemleri sürecinde merak ettiği konular hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceği iletişim numaraları ve iletişim seçeneklerini sizler için derledik. İşte Allianz Sigorta iletişim bilgileri…

Allianz Sigorta Müşteri Hizmetleri

Allianz müşteri hizmetleri, sorularınızı ve sorunlarınızı en hızlı şekilde çözüme ulaştırmayı hedefliyor. Allianz Sigorta müşteri hizmetlerine ulaşabilir, konut sigortasından kasko sigortasına, bireysel emeklilikten hayat sigortasına kadar bütün sigorta işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.