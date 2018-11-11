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Allianz Türkiye, 40. İstanbul Maratonu'nda çocukların iyiliği için koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Allianz Türkiye, sivil toplum oluşumu "Adım Adım"ın kampanyası kapsamında çocukların iyiliği için 40. İstanbul Maratonu'na 260 gönüllüden oluşan bir ekiple katıldı

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, 40. İstanbul Maratonu'nda, sivil toplum oluşumu "Adım Adım"ın kampanyası kapsamında çocukların iyiliği için koştu.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun en kalabalık koşu takımıyla, çocukların iyiliği için koştu.

Allianz Türkiye, 100 ülkeden yaklaşık 30 bin sporcu ile çok sayıda koşucunun katıldığı maratonda 10, 15 ve 42 kilometrelik parkurlarda, kurumsal sosyal sorumluluk programı "Allianz Motto Hareket” kapsamında iş birliği yaptığı Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Koruncuk Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) adına koştu.

Maratona, Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Burçun İmir, Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Direktörü Onur Kırcı, çalışanlar ve acentelerden oluşan 260 kişilik gönüllü bir ekiple katılan Allianz Türkiye, maratonun en kalabalık koşu takımını oluşturdu.

Adım Adım Oluşumu'nun İyilik Peşinde Koş Platformu (İPK) üzerinden yürüttükleri bireysel kampanyaları sonucunda en çok bağışçıya ulaşan özel şirket olan Allianz Türkiye, 2 bine yakın bağışçıdan gelen 110 bin lirayla maratonun en çok bağış toplayan şirketi de oldu.

Sürdürülebilirlik stratejisinin rehberliğinde tasarladığı "Allianz Motto Hareket" ile çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlamayı hedefleyen Allianz Türkiye, geçen yıl düzenlenen İstanbul Maratonu'nda da 200 kişilik ekiple koşmuş ve Koruncuk Vakfı için 100 bin liraya yakın bağış toplamıştı.

Allianz Türkiye, İstanbul Maratonu’na ilk kez 2016 yılında 100 kişilik ekibiyle katılmış, bireysel bağışlara ek olarak yapılan kurumsal destekle Koruncuk Vakfı adına 35 bin lira toplamıştı.

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- Allianz Dünya Koşusu ile çocuklar için 300 bin avro toplandı

Gelecek nesilleri cesaretlendirmeyi globalde ölçekte de kurumsal sorumluluk stratejisinin merkezine alan Allianz, Allianz Dünya Koşusu ile SOS çocuk köylerini destekliyor. Allianz’ın, gelişmekte olan ülkelerde doğal ya da insan eliyle ortaya çıkan felaketlerle mücadele etme ve gelecek nesillerin güvenlik sorunlarını iyileştirme hedefiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Allianz Dünya Koşusu kapsamında SOS Çocuk Köyleri için 300 bin avro bağış toplandı.

"Çocukların geleceği için harekete geç!" mottosuyla gerçekleştirilen dünya koşusunda Allianz Türkiye, Allianz’ın faaliyet gösterdiği 123 ülke arasında en çok bağış toplayan ülkeler arasında yerini alarak 13. oldu.

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