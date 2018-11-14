Allianz Türkiye, Felis'ten 5 ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Felis Ödülleri’nde, "Allianz Seninle" televizyon reklam kampanyası, "Allianz Kapkaç Teminatlı Seyahat Sigortası" basın ilanı çalışması ve "Allianz Motto Müzik" platformuyla 2’si Felis, 3’ü başarı olmak üzere toplam 5 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, pazarlama iletişiminin alt disiplinlerdeki yaratıcılık, kalite ve üretim tekniğini yukarıya taşımak hedefiyle MediaCat tarafından düzenlenen Felis Ödülleri’nden 5 ödülle döndü. Brand Week İstanbul kapsamında 13'üncü kez gerçekleştirilen MediaCat Felis Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Organizasyonda "Allianz Seninle" televizyon reklam kampanyası "Film" bölümünde "Finansal Hizmetler" kategorisinde Felis Ödülü’ne layık görülürken, "Allianz Kapkaç Teminatlı Seyahat Sigortası" basın ilanı çalışmasına "Basın" bölümü "Finansal Hizmetler" kategorisinde başarı ödülü verildi.

Türkiye’nin ilk ve tek kurumsal YouTube kanalı "Allianz Motto Müzik" ise "PR" bölümünde "İtibar Yönetimi" kategorisinde Felis Ödülü’nü kazanırken, "İçerik Üretimi" ile "Sosyal Medya ve Dijital Topluluk Yönetimi" kategorilerinde başarı ödülünün sahibi oldu.