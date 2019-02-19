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Allianz Türkiye'de üst düzey atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

Allianz'da Oto Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Suat Didari atandı

İSTANBUL (AA) - Allianz’da Oto Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı’na Dr. Suat Didari getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektörünün lideri ve güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye’de, yeni dönemdeki atamalar devam ediyor.

Allianz Türkiye, sigorta müşterilerinin ihtiyaçlarını çağın gereklerine uygun hızda karşılamak ve çalışma ortamında iş birliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği çevik çalışma modelini üst düzey atamalarla güçlendiriyor.

1 Ocak 2019 itibarıyla Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olan Fahri Kaan Toker’den boşalan Oto Sigortaları Liderliği, Genel Müdür Yardımcılığına dönüştürülerek bu göreve ve İcra Kurulu Üyeliği’ne, Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Dr. Suat Didari getirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Suat Didari, aynı üniversitede Mühendislik dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Sonraki yıllarda İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Programı’nı ve Yeditepe Üniversitesi İş İdaresi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Suat Didari, çalışma hayatına 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı.

1995 yılında girdiği Uzel Makina Sanayi şirketinde 13 yıl çeşitli pozisyonlarda görev alan Didari, Allianz Türkiye Ailesi’ne 2008 yılında katıldı. Didari, Allianz Türkiye bünyesinde, Kıdemli Proje Müdürü, Planlama ve Kontrol Grup Müdürü, Kurumsal Gelişim Grup Müdürü gibi pozisyonlarda görev yaptı. 2014 yılından bu yana Organizasyon Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Suat Didari, Allianz Türkiye Oto Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

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