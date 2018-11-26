Allianz Türkiye'nin kadın çalışanlarının ilham veren hikayeleri

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, kadın çalışanlarının ilham veren hikayelerini BinYaprak kanalında paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "7 Güçlü Kadın 7 İlham Veren Hikaye" ile "Allianz Seninle İyiliğin Yanında" adı altında açılan kanalda Allianz Türkiye’yi, görevine Ocak 2019’dan itibaren Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı (Chief Global HR Officer) olarak devam edecek olan Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, Yatırım Yönetimi Direktörü Burcu Uzunoğlu, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, Risk Yönetimi İç Kontrol ve Uyum Direktörü Zeynep Karayurt Özhan, Bankasürans, Strateji, Müşteri, Satış ve Ürün Geliştirme Direktörü Zeynep Mendi ile Proje Yöneticisi Özlem Özdemir temsil ediyor.

Allianz Türkiye, kanalında "En önemlisi varacağınız nokta değil, gittiğiniz yol... Haydi sen de o adımı at" mesajını veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, kadın dostu şirket uygulamaları ile kariyer ve özel yaşam dengesini önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti: