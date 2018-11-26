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Allianz Türkiye'nin kadın çalışanlarının ilham veren hikayeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:15 | Son Güncelleme

Kadın çalışanların ilham veren hikayeleri, dijital işte kız kardeşlik ağı BinYaprak'ta yayına girdi - Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Aylin Somersan Coqui: - "Kadın dostu şirket uygulamaları ile kariyer ve özel yaşam dengesini önemsiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, kadın çalışanlarının ilham veren hikayelerini BinYaprak kanalında paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "7 Güçlü Kadın 7 İlham Veren Hikaye" ile "Allianz Seninle İyiliğin Yanında" adı altında açılan kanalda Allianz Türkiye’yi, görevine Ocak 2019’dan itibaren Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı (Chief Global HR Officer) olarak devam edecek olan Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, Yatırım Yönetimi Direktörü Burcu Uzunoğlu, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, Risk Yönetimi İç Kontrol ve Uyum Direktörü Zeynep Karayurt Özhan, Bankasürans, Strateji, Müşteri, Satış ve Ürün Geliştirme Direktörü Zeynep Mendi ile Proje Yöneticisi Özlem Özdemir temsil ediyor.

Allianz Türkiye, kanalında "En önemlisi varacağınız nokta değil, gittiğiniz yol... Haydi sen de o adımı at" mesajını veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, kadın dostu şirket uygulamaları ile kariyer ve özel yaşam dengesini önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük oranda kadınlardan oluşan, üst yönetim kadrolarında dahi kadınların ön planda olduğu iş gücümüzün, Allianz’ın yenilikçi ve vizyoner kurum kültürünü oluşturmamızda büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Allianz Grubu genelinde de kadın çalışan konusunda en iyi orana sahip ülkelerin başındayız. Allianz Türkiye’de, çalışanlarımızın yüzde 62’sini kadınlar oluşturuyor. Üst düzey pozisyonlarda çalışan arkadaşlarımızın yüzde 42’si kadın. Allianz Türkiye olarak Turkish Win, BinYaprak ve Genç Kadın Kariyer Günü’nün destekçisiyiz. Ayrıca, Allianz Grubu çatısı altında yer alan tüm kadın çalışanları intranet üzerinde ‘Allianz Women's Networks’ grubunda buluşturuyoruz. Bu sosyal grup üzerinden, kadını odağına alan her türlü aktivite ve kampanyaya ulaşılabiliyor."

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- Dijital işte kız kardeşlik ağı

Dijital işte kız kardeşlik ağı BinYaprak’ın 'şirketler çalışanlarına söz versin, ilham yolculukları çeşitlensin' mottosuyla başlattığı 'BinYaprak-İlham Veren Kadınlar/İlham Veren Şirket' servisi ile şirketler, bünyelerinde çalışan kadınların başarı hikayelerini paylaşıp farkındalık yaratıyor.

Kadınları cesaretlendirmeyi amaçlayan BinYaprak, rol model kadınların hikayelerini dijital ortamda binlerce kadınla buluşturuyor. İş hayatına atılmaya hazırlanan farklı coğrafyalardaki üniversiteli kadınlarla çalışan kadınların ilham, tecrübe ve iş fırsatlarını paylaştıkları dijital işte kız kardeşlik ağı olan BinYaprak, www.binyaprak.com adresindeki servisi ve sosyal medya hesaplarıyla ilham veriyor. BinYaprak ayrıca, dijital platformlarda eğitim ve etkinlikler de düzenliyor.

Allianz Türkiye’nin BinYaprak kanalı https://binyaprak.com/profil/8100-allianz-turkiye adresinden izlenebiliyor.

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