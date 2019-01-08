HABER

Allianz'ın Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığına Özdemir atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:28 | Son Güncelleme

Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Okan Özdemir getirildi

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Okan Özdemir atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektörünün lideri ve güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye, müşterilerin ihtiyaçlarını çağın hızına uygun karşılamak ve çalışma sisteminde iş birliğini artırmak amacıyla, fonksiyon bazlı yapılanmadan iş odaklı yapılanmaya geçiş sağlayan çevik dönüşümün başrolde olduğu yeni döneme yeni yönetim yapısıyla giriş yaptı.

Çevik çalışma modelini üst düzey atamalarla güçlendiren Allianz Türkiye’de Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine Özdemir getirildi.

İstanbul Üniversitesi’nde İşletme bölümünden mezun olan Okan Özdemir, European School of Management and Technology’de İşletme alanında yüksek lisans yaptı. Profesyonel yaşamına 1996 yılında Barem Research International’da başlayan Özdemir, Allianz Türkiye Ailesi’ne 2001 yılında katıldı. Pazarlama ve satış alanlarında üstlendiği çeşitli rollerin ardından 2016 yılında Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atandı.

CMO olarak görev yaptığı iki yıl süresince Allianz Türkiye’ye Effie, Felis, Kristal Elma gibi prestijli ödülleri kazandıran Özdemir, Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Özdemir, kasım başından bu yana yürüttüğü yeni görevine ek olarak İcra Kurulu Üyeliği’ne de devam edecek.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
MSKÜ Hastanesi'nde yine asansör düştüMSKÜ Hastanesi'nde yine asansör düştü
Van, Bitlis ve Hakkari'de 658 yerleşim biriminin yolu kardan kapalı (2)Van, Bitlis ve Hakkari'de 658 yerleşim biriminin yolu kardan kapalı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Allianz Türkiye atama

En Çok Okunan Haberler

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timindeki firari eski asker, 30 aydır her yerde aranıyor!

Suikast timinin 'tek firarisi' 30 aydır aranıyor!

Sinir krizi geçiren genç evdeki eşyalarını sokağa fırlattı

Sinir krizi geçiren genci bir tek 'o' durdurabildi

Antalya'da köpek dehşeti... 67 yaşındaki kadının kafa derisi koptu!

Antalya'da köpek dehşeti... Kafa derisi koptu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.