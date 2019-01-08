Allianz'ın Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığına Özdemir atandı

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Okan Özdemir atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektörünün lideri ve güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye, müşterilerin ihtiyaçlarını çağın hızına uygun karşılamak ve çalışma sisteminde iş birliğini artırmak amacıyla, fonksiyon bazlı yapılanmadan iş odaklı yapılanmaya geçiş sağlayan çevik dönüşümün başrolde olduğu yeni döneme yeni yönetim yapısıyla giriş yaptı.

Çevik çalışma modelini üst düzey atamalarla güçlendiren Allianz Türkiye’de Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine Özdemir getirildi.

İstanbul Üniversitesi’nde İşletme bölümünden mezun olan Okan Özdemir, European School of Management and Technology’de İşletme alanında yüksek lisans yaptı. Profesyonel yaşamına 1996 yılında Barem Research International’da başlayan Özdemir, Allianz Türkiye Ailesi’ne 2001 yılında katıldı. Pazarlama ve satış alanlarında üstlendiği çeşitli rollerin ardından 2016 yılında Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atandı.

CMO olarak görev yaptığı iki yıl süresince Allianz Türkiye’ye Effie, Felis, Kristal Elma gibi prestijli ödülleri kazandıran Özdemir, Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Özdemir, kasım başından bu yana yürüttüğü yeni görevine ek olarak İcra Kurulu Üyeliği’ne de devam edecek.

