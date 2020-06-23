Yüz Hatlarınızı Ortaya Çıkarın: Allık Kullanmanın Püf Noktaları

Allık yanakları renklendirip elmacık kemiklerini öne çıkararak yüze sağlıklı ve canlı bir ifade vermeyi sağlayan en önemli makyaj malzemelerinden biridir. Doğru fırçayla birlikte yüz tipine uygun bir şekilde sürüldüğü takdirde etkili bir sonuç almanın mümkün olduğu allığın kullanımında dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar ise allığın saç ve ten rengiyle olan uyumu. Yüz Şekline Göre Allık Sürme Teknikleri Allığın genellikle gülümsemeyle oluşan tepeciklere sürülmesi tavsiye edilse de her yüz farklı hatlara sahip olduğu için bu genel teknik herkeste işe yaramayabilir. Bu yüzden doğru allık sürme tekniklerini uygulayabilmek için öncelikle yüz şekli belirlenmeli, yüz hatlarına göre vurgulanmak istenen kısıma allık sürülmeli. 1. Uzun Yüz Şekli Allık yüzün uzunluğunu dengelemek için sadece yanakların üzerine uygulanmalı. 2. Yuvarlak Yüz Şekli Yuvarlak bir yüz yapısına sahip olanlar için amaç allık kullanarak yüzünü daha ince ve uzun göstermek olmalı. Bu sebeple allık yanakların tam üstüne ve ardından hafifçe çeneye sürülür. Allık sürme tekniklerinden biri olarak ise fırçayla C harfi çiziyor gibi yapmak yeterlidir.

3. Oval Yüz Şekli Bu yüz şeklinde amaç elmacık kemiklerini belirginleştirmektir; çünkü alın çeneden daha geniş bir hatta sahiptir. Allık elmacık kemiklerinin altından yanlara doğru sürülmelidir. 4. Üçgen (Kalp) Yüz Şekli Üçgen yüz şekilinde alın daha geniştir. Bu sebeple yüzde dengeli bir hat yaratmak gerekir. Allık, elmacık kemiklerinden saç başlangıç çizgisine doğru V şeklinde sürülür. 5. Kare Yüz Şekli Kare yüzde hatlar sert ve keskin açılıdır. Daha yumuşak bir ifade vermek için yüzün kemikli kısımlarının arka planda bırakılması gerekir. Elmacık kemiği üzerine yuvarlak fırça hareketleriyle uygulama yapılmalıdır. Ten Rengine En Uygun Allık Tonunu Seçmek Soluk cilde sahip kişilerin yüzünü daha çok renklendirmeye ihtiyaçları vardır. Bu sebeple somon, pembe gibi canlı renkleri seçebilirler. Buğday tenliler şeftali tonları ve koyu ten rengine sahip olan esmerler ise bronz, mercan gibi tonlarını seçebilirler. Makyajda allık kullanmanın en temel nedeni yüze sağlıklı, canlı bir görünüm vermektir. Allık, yüzdeki solgun, halsiz ifadeyi kolayca tersine çevirebilir. Aşırı makyaj yapan kadınların en büyük hatası ten renkleriyle alakasız duran allık kullanmaları. Seçilen allığın abartıdan uzak ve doğal görünmesi, cilde verilmek istenen canlı, sağlıklı görünüme destek olur. Bunun için ise ten rengiyle bütünleşebilecek bir ton seçimi gerekiyor.

Cilt Yapısına En Uygun Allığı Seçmek 1. Normal Ciltler Cildi normal yapıda olanlar toz allık, krem allık, jel allık olmak üzere hemen hemen her allık çeşidini rahatlıkla kullanabilirler. 2. Normalden Kuruya Dönük Ciltler Kuru cilt tipi için en uygun allık çeşididir. Satenimsi yapısıyla nem verir, kurumuş cildin üzerinde pürüzlenmeye sebep olmadan kolayca dağılır ve doğal görünür. 3. Yağlı veya Karma Ciltler Kalıcılığı uzun süreli olan, kolayca uçup gitmeyen toz allıklar yağlı veya karma cilt tipleri için idealdir. Kıvam olarak daha yoğun olan allıklar cilt kusurlarını örtmede daha başarılır. Ayrıca toz allığa alternatif olarak jel allık da kullanılabilir. Jel allık sürüldükten sonra hızlıca kurur ve cilde parlak bir görüntü verir, daha canlı bir ifade yaratır. Allık Fırçası Nasıl Kullanılır? Yüze istenen ifadeyi verebilmek için allığın rengi, yapısı, parlaklığı ne kadar önemliyse allık fırçasının nasıl kullanıldığı da o kadar önemlidir. Allık fırçaları ucu kesik, eğimli, dolgun, yelpaze şekilli olarak farklı alternatiflerde piyasaya sunulur. Diğer makyaj fırçalarına kıyasla daha düz bir yüzeyi olan allık fırçalarının kılları orta yumuşaklıktadır.