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Allison Mack'in eşi Nicki Clyne 'seks tarikatı'nın liderini savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

Eski Smallville yıldızı Allison Mack'in eşi Nicki Clyne seks tarikatıyla ilgili konuştu. Ünlü isim Nxivm tarikatı lideri Keith Raniere'yi savunmasıyla dikkat çekti.

Allison Mack'in eşi Nicki Clyne 'seks tarikatı'nın liderini savundu

Eski Smallville yıldızı Allison Mack'in ve karısı Nicki Clyne, hüküm giyen Nxivm tarikatı lideri Keith Raniere'yi savunan bir açıklama yaptı. Tarikatın diğer destekçileriyle birlikte CBS'in This Morning programına katılan Nicki Clyne, Raniere'nin bednam grubundaki deneyimlerini "hiçbir şeye" değişmeyeceğini öne sürdü.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Cylne şu ifadeleri kullandı:

"Nxivm kelimesinin nasıl tanımlayabileceğimi bile bilmediğim 'seks tarikatı' ifadesine karşılık kullanılması ve şimdi onunla eşanlamlı hale gelmesi büyük talihsizlik. Bazı şeylerin yaşandığını inkar etmiyoruz. Bazı şeylerin gerçekleştiğine dair kanıt var. Nasıl gerçekleşti, neden gerçekleşti, bazı kişiler neden bunları seçti, bu tamamen farklı bir konu."

TALİMATLA EVLİLİK

Mack ve Clyne 2017'de evlenmiş, Nxivm'in eski halkla ilişkiler uzmanı da People dergisine yaptığı açıklamada bunun Raniere'nin talimatıyla gerçekleştiğini söylemişti. Battlestar Galactica oyuncusu Clyne ve diğer 4 destekçisi yakın zamanda bir dilekçe sunarak, Brooklyn'deki federal savcıların grubun liderine yönelik suistimal iddialarına yanıt vermesini talep etmişti.

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Kendini ruhani bir guru olarak tanıtan Raniere, Nxivm içinde DOS adlı gizli bir efendi-köle grubu kurmakla ilgili bir dizi suçlamadan dolayı geçen sene hüküm giymişti. Duruşmada konuşan yetkililer, gruptaki kadınların Raniere'yle cinsel ilişkiye zorlandığını, Raniere'nin isminin baş harflerinin vücutlarına dağlandığını ve katı diyetlere tabii tutulduklarını söylemişti.

Şantaj, şantaj tertibi, seks ticareti, seks ticareti tertibi, seks ticareti teşebbüsü, zorla çalıştırma tertibi ve para transferi dolandırıcılığından suçlu bulunan Raniere, bu 7 ayrı suçtan hüküm giymişti.

TARİKAT İÇİN DİZİYİ BIRAKMIŞTI

Hakkında herhangi bir suçlama bulunmayan Clyne'ın, Raniere'nin New York eyaletinin kuzeyindeki grubunu takip edebilmek için rol aldığı bilimkurgu dizisinden ayrıldığı bildirilmişti.

Clyne'ın tarikatın üst düzey üyelerinden olan eşi Allison Mack, kadınları Raniere'nin seks kölelerine dönüştürme planına dahil olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmişti.

Mack halihazırda, her birinin üst sınırı 20 yıl hapis olan iki ayrı şantaj suçlamasından alacağı cezayı bekliyor.

Raniere, Ekim'de cezasının verilmesini beklerken New York şehrinde bir gözaltı merkezinde tutuluyor.

Seagram alkollü içeceklerinin varisi ve Nxivm'in fonlayıcısı Clare Bronfman da cezasını bekliyor.


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