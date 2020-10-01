Allison Mack'in eşi Nicki Clyne 'seks tarikatı'nın liderini savundu

Eski Smallville yıldızı Allison Mack'in ve karısı Nicki Clyne, hüküm giyen Nxivm tarikatı lideri Keith Raniere'yi savunan bir açıklama yaptı. Tarikatın diğer destekçileriyle birlikte CBS'in This Morning programına katılan Nicki Clyne, Raniere'nin bednam grubundaki deneyimlerini "hiçbir şeye" değişmeyeceğini öne sürdü.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Cylne şu ifadeleri kullandı:

"Nxivm kelimesinin nasıl tanımlayabileceğimi bile bilmediğim 'seks tarikatı' ifadesine karşılık kullanılması ve şimdi onunla eşanlamlı hale gelmesi büyük talihsizlik. Bazı şeylerin yaşandığını inkar etmiyoruz. Bazı şeylerin gerçekleştiğine dair kanıt var. Nasıl gerçekleşti, neden gerçekleşti, bazı kişiler neden bunları seçti, bu tamamen farklı bir konu."

TALİMATLA EVLİLİK

Mack ve Clyne 2017'de evlenmiş, Nxivm'in eski halkla ilişkiler uzmanı da People dergisine yaptığı açıklamada bunun Raniere'nin talimatıyla gerçekleştiğini söylemişti. Battlestar Galactica oyuncusu Clyne ve diğer 4 destekçisi yakın zamanda bir dilekçe sunarak, Brooklyn'deki federal savcıların grubun liderine yönelik suistimal iddialarına yanıt vermesini talep etmişti.