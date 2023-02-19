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Almadan önce tekrar düşünün! Akciğerleri mahvediyor... Etrafa yaydığı zehirli kimyasallar korkutucu

19.02.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta yediğimiz, içtiğimiz yiyecekler kadar kullandığımız eşyalar da sağlığımızı etkiliyor. Evin dekorasyonu için kullanılan bazı eşyalar farkında olmasak bile oldukça risk oluşturabiliyor. Yapılan araştırmalar mumların birçok riske neden olduğunu ortaya çıkardı.

Almadan önce tekrar düşünün! Akciğerleri mahvediyor... Etrafa yaydığı zehirli kimyasallar korkutucu

Mumlar farklı kokuları ve şekilleriyle evlerin çok daha renkli ve güzel görünmesini sağlıyor. Avustralyalı bir araştırmacı evleri zehirli kimyasallarla kirletebileceği için kokulu mumların yakılmaması gerektiğini söylüyor. Dr. Svetlana Stevanoviç, mum yakarken dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

AKCİĞERLERİ DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİYOR

Stevanovic, "Mumlar ve yayılan tüm kokular ... uçucu organik bileşiklerin ve ayrıca havada kalan küçük parçacıkların emisyonu ile ilişkilidir," diye açıklayan Stevanoviç, yanma sürecinin "doğrudan akciğerlerimize" giden "parçacıkları" serbest bıraktığını da sözlerine ekledi. ”

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ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

"Bunun bir dizi farklı olumsuz sağlık etkisine neden olduğu iyi biliniyor" dedi. Bir mumdaki neredeyse tüm koku bileşenleri, boya, mobilya cilası ve duvar kağıdı gibi yaygın ev ürünlerinde bulunan uçucu organik bileşikler, hava kirleticilerdir. Bu bileşiklerin emisyonundan kaynaklanan sağlık sorunları, maruz kalma düzeyine ve maruz kalma süresinin uzunluğuna bağlıdır. İnsanlar göz, burun ve boğaz tahrişi yaşayabilir; baş ağrısı; koordinasyon kaybı; mide bulantısı; Çevre Koruma Ajansı'na göre karaciğer, böbrekler ve merkezi sinir sistemine zarar verebilir.

MUMLARIN RİSKLERİ İNCELENDİ

Önceki araştırmalar, kokulu mum yakmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini hafife almıştı. Regulatory Toxicology and Pharmacology dergisinde 2014 yılında yayınlanan bir araştırma, "normal koşullar altında" kokulu mum kullanımının bilinen hiçbir sağlık riski oluşturmadığı sonucuna varmıştı. Bu arada, bir Avrupa mum derneği tarafından finanse edilen Alman bilim adamları , mum emisyonlarının insan sağlığı veya iç mekan hava kalitesi için fark edilebilir bir risk oluşturmadığını tespit eden 2007 tarihli bir çalışmada , başlıca mum türlerini zehirli kimyasallar açısından incelediler.

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İÇ MEKANLARDA MUM KULLANIMI SAĞLIĞINIZI RİSKE ATABİLİR

Stevanoviç, evlere özel bir aroma veren mumlar ve diğer kokulu ürünlerin alerjik reaksiyonlara veya baş ağrılarına neden olabileceği konusunda uyardı. Astım veya diğer solunum rahatsızlıkları olanlar için semptomların daha kötü olabileceği konusunda uyardı. Nüfusun üçte birinin koku bileşenlerine duyarlı olduğunu ve yandıkça sürekli değişen doğaları nedeniyle mumların yalnızca daha zehirli hale geldiğini tahmin ediyor. "Dışarıda rüzgar var, çok fazla seyreltme var, daha büyük hava kütlesi var ama içeride hava hacmi küçük ve havayı değiştirmiyoruz, temelde sadece havaya yeni kirleticiler koyuyoruz" dedi. mantıklı

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