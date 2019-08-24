HABER

Alman akademisyenler, Çorlu’yu mercek altına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Berlin Teknik Üniversitesi ve Arel Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Çorlu’ya gelen akademisyenler Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından yürütülen Ulusötesi Üretim Mekanı (Transnational Production Space) Projesi kapsamında araştırma yapan akademisyenler Çorlu’yu gezerek kent hakkında geniş kapsamlı bilgi aldılar.Berlin Teknik Üniversitesi’nden Araştırmacı Elke Beyer, Anke Hagemann, Araştırma Görevlisi İlkim Er, Araştırma Ortağı Ina Valkanova ve Arel Üniversitesi Araştırma Ortağı Pelin Olcay’ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, Çorlu’nun kimliği, yıllar içinde gelişimi ve değişimi, sosyo-kültürel yapısı, tarım ve sanayisi, iş olanakları, tarihsel değerleri gibi konular mercek altına alındı.Akademisyenlerin sorularını yanıtlayan Başkan Sarıkurt, “Birlik, beraberlik ve sevgi temalı projelerimiz ve etkinliklerimizi tüm vatandaşlarımızı ortak paydamız olan Çorlu’muzun altında birleştirmeye ve bütünleştirmeye özen gösteriyoruz.

Berlin Teknik Üniversitesi ve Arel Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Çorlu’ya gelen akademisyenler Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.
Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından yürütülen Ulusötesi Üretim Mekanı (Transnational Production Space) Projesi kapsamında araştırma yapan akademisyenler Çorlu’yu gezerek kent hakkında geniş kapsamlı bilgi aldılar.
Berlin Teknik Üniversitesi’nden Araştırmacı Elke Beyer, Anke Hagemann, Araştırma Görevlisi İlkim Er, Araştırma Ortağı Ina Valkanova ve Arel Üniversitesi Araştırma Ortağı Pelin Olcay’ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, Çorlu’nun kimliği, yıllar içinde gelişimi ve değişimi, sosyo-kültürel yapısı, tarım ve sanayisi, iş olanakları, tarihsel değerleri gibi konular mercek altına alındı.
Akademisyenlerin sorularını yanıtlayan Başkan Sarıkurt, “Birlik, beraberlik ve sevgi temalı projelerimiz ve etkinliklerimizi tüm vatandaşlarımızı ortak paydamız olan Çorlu’muzun altında birleştirmeye ve bütünleştirmeye özen gösteriyoruz. Çorlu Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz projelerimizle önümüzdeki 10 - 20 yıl içerisinde kentimiz daha da gelişecek, büyüyecek, adından daha da sık söz ettirecek” dedi.
Vatandaş odaklı belediyecilik
Başkan Sarıkurt ayrıca, “Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile gerçekçi, sürdürülebilir politika ve projeler üreterek, kentimizin tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerini gözeterek güçlü sanayisi ile çevreye duyarlı, tüm hemşerilerimizin yaşamaktan gurur duyduğu bir Çorlu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Çorlu Belediyesi olarak, yerli ve ulusal değerlere önem vereceğiz diyen Başkan Sarıkurt, “Üreten, demokratik, katılımcı, kaynaklarını bilimsel ve doğru kullanan, belediyecilikte lider ve kentimizde yaşayan herkesin ‘İyi ki Çorlu’da yaşıyorum’ dediği bir kent olmak için projelerimizi üretmeye ve kentimiz için hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Endüstrinin Çorlu’nun bugünkü ekonomisi için önemi nedir sorusuna yanıt veren Başkan Sarıkurt, “Sanayinin yan kolları beraberinde birçok farklı ticari faaliyet alanları getirdi. Ticari faaliyetlerin yoğun olması haliyle nüfus büyümesini de tetikledi. Sanayinin bu denli gelişmesi ile birlikte taşımacılık, gıda, konaklama, tekstile bağlı giyim ve nüfus artışına bağlı inşaat sektörü ve daha başka pek çok ticari faaliyet alanı şehrimizde gelişme gösterdi” dedi.
‘Kent, sanayi ile paralel gelişti’
Konuk akademisyenlerin, “Endüstrinin şehir üzerindeki etkilerini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da yanıt veren Başkan Sarıkurt, “Kent sanayi ile paralel olarak büyüyüp gelişti. Farklı sektörlerde istihdam edilebilecek, sanayiye adapte olmuş pek çok kalifiye işgücünün yetişmesini sağlayarak istihdamda ve gelir düzeyinde artış sağladı. Bununla birlikte hızlı büyüme altyapı hizmetlerini devamlı ihtiyaç haline getirdi” diye konuştu.
Çorlu gibi büyük bir ilçenin belediye başkanı olmanın zorluklarını ve gelecek yıllar içinde gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden bahseden Sarıkurt, kent hakkında öğretim üyelerine bilgi verdi. İleride Çorlu’yu tekrar ziyaret edeceklerini belirten akademisyenlere Başkan Sarıkurt tarafından Çorlu’ya ait hatıralar hediye edildi.

Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın 3’üncü yılını andıMilli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın 3’üncü yılını andı
Şehit ateşi Trabzon’a düştüŞehit ateşi Trabzon’a düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Genç kadın ahırda ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.