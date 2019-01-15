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Alman akreditasyon kurumu, Türk üniversitelerin peşine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 10:01 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTELERİN uluslararasılaşmasına imkan sağlayan akreditasyon programları son zamanlarda üniversiteler tarafından çok tercih ediliyor.

Alman akreditasyon kurumu, Türk üniversitelerin peşine düştü

Selin GÜRSEL, İSTANBUL, (DHA) - ÜNİVERSİTELERİN uluslararasılaşmasına imkan sağlayan akreditasyon programları son zamanlarda üniversiteler tarafından çok tercih ediliyor. Alman kökenli uluslararası program üretme ve kurumsal akreditasyon verme kurumu AQAS’ın Genel Müdürü Doris Herrmann, “Türkiye’de 38 ayrı disiplinde lisans ve yüksek lisans programında akreditasyon çalışmaları yaptık. Türk yükseköğrenim kurumlarıyla da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye genelinde 129 devlet, 72 vakıf üniversitesi bulunuyor. 2017

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