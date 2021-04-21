Alman Anayasa Mahkemesi AB kurtarma fonuna itirazı reddetti

AB'ye ülkelerin ortak bütçesinden oluşturulması öngörülen kurtarma fonu Alman Federal Meclisi'nde 25 Mart'ta yapılan oylamada üçte iki çoğunluk ile onaylanmıştı. Kurtarma fonu ile ilgili düzenleme, 26 Mart'ta da Eyalet Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Ancak sağ popülist siyasetçi Lucke'nin öncülüğündeki grubun düzenlemeye ilişkin aynı gün yaptığı itiraz başvurusu nedeniyle Anayasa Mahkemesi kararını açıklayıncaya kadar Cumhurbaşkanı Steinmeier'in düzenlemeyi onaylamasını askıya almıştı. Anayasa Mahkemesi'nin esasa ilişkin kararını ise daha sonra açıklayacağı bildirildi.

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği'nin (AB) koronavirüs salgınının etkilerine karşı hazırladığı 750 milyar euroluk kurtarma paketinin Almanya'da onaylanmasına ilişkin geçici kararını açıkladı. Karlsruhe'deki Mahkeme, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kurucularından Bernd Lucke'nin öncülüğündeki bir grup vatandaşın, paketin Almanya'da onaylanmasına itiraz başvurusunu reddetti. Mahkemenin geçici kararı ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ilgili yasal düzenlemeyi onaylamasının önünde engel kalmadı.

Yapılan itiraz başvurusunda ortak borçlanmanın AB sözleşmesine aykırı olduğu iddia edildi. AB Komisyonu ve Alman hükümeti ise AB sözleşmesinin 122'inci maddesinin ortak borçlanmaya imkan sağladığına vurgu yapıyor. İstisnai bir düzenleme getiren bu madde, doğal felaket veya olağandışı olaylarda AB'ye üye ülkelerin "belirli koşullarda Birlik'e maddi destek" sağlamasını öngörüyor.

AB liderlerinin Temmuz ayında üzerinde uzlaştığı kurtarma fonu, pandemi sonrasından AB'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Hibe ve kredilerden oluşan fondan yararlanılabilmesi için öncelikle AB'ye üye 27 ülkenin kararı onaylaması gerekiyor. AB liderleri, kurtarma fonunun da dahil olduğu AB bütçesinin 2027 yılına kadar yaklaşık 1,8 trilyon euro olması konusunda da uzlaşma sağlamıştı.

dpa,rtr/JD,TY

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