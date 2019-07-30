Alman Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa Bankacılık Birliği kararı

Alman hükümetinin, söz konusu kurtarma fonların nasıl harcandığı hakkında çok az söz sahibi olduğunu dile getiren davacı akademisyenler, aynı zamanda Alman hükümetinin yabancı bankalara kefil olmasına sebep olduğunu da ifade ediyorlardı.

Hukuk profesörü Markus Kerber’ın da aralarında bulunduğu bir grup akademisyen, Alman Anayasası’nın, hükümetin Alman vergi mükelleflerinin paralarını Avro Bölgesi’nin başarısız bankalarını kurtarmak için ECB fonuna aktarmasına izin vermediğini savunarak Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Federal mahkemenin verdiği kararda, ECB’nin Tek Denetim Mekanizması ve Tek Karar Mekanizması’nın (Avrupa Bankacılık Birliği) Alman yasalarına uygun olduğu belirtilerek, bunların Avrupa Birliği’nin yetkilerinin içinde olduğu ifade edildi.

BERLİN (AA) – Almanya'da akademisyenlerin başvurusunu karara bağlayan Federal Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetim yetkisinde bir Avrupa Bankacılık Birliği’nin Alman Anayasası'na ve Avrupa Birliği'nin yasalarına uygun olduğuna hükmetti.

Avrupa Birliği’nde bankacılık birliği oluşturulmasının gereği, 2008 finansal krizi sonrası ortaya çıkmış, yaşanan sorunlar geleceğe yönelik tedbirleri alınmasına neden olmuştu. 2013’de Avro Bölgesi’ndeki ülkeler finansal sistem için önemli bankaların kontrolünün Avrupa Merkez Bankası'na bırakılmasını kabul etmişti. ECB de kontrolleri Tek Denetim Mekanizması ve Tek Karar Mekanizması üzerinden yürütüyordu.

Tek Denetim Mekanizması kıtanın bankacılık sektöründe denetim için kurulan bir sitem ve Tek Karar Mekanizması ile birlikte AB Bankacılık Birliğinin iki temel taşından birini oluşturuyor. Bankacılık birliğinin amacı bankalarının denetimi, kurtarılması ve çözümlenmesi için ortak kurallar ve idari standartları devamlı olarak uygulamak.

Söz konusu mekanizmalara Avro Bölgesi’ndeki ülkeler doğrudan katılırken, bölgede olmayan diğer ülkeler katılımda zorunlu değil fakat ECB ile yakın çalışıyorlar.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'nın mekanizmalara katılımı, bunların çalışması için hayati öneme sahip bulunuyor. ECB’nin denetimleri Avro Bölgesi’ndeki bankacılık varlıklarının yüzde 82'sine sahip olan 114 kuruluşu kapsıyor.

Öte yandan, Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin bugün veya yarın ECB'nin 2015-2018 döneminde 2,6 trilyon avroluk tartışmalı tahvil alımlarının Alman Anayasası’na uygun olup olmadığına bakması da bekleniyor.

