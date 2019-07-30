HABER

Alman Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa Bankacılık Birliği kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Federal Mahkeme, Avrupa Merkez Bankası denetim yetkisinde bir Avrupa Bankacılık Birliğinin Alman Anayasası'na ve Avrupa Birliği yasalarına uygun olduğuna hükmetti

BERLİN (AA) – Almanya'da akademisyenlerin başvurusunu karara bağlayan Federal Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetim yetkisinde bir Avrupa Bankacılık Birliği’nin Alman Anayasası'na ve Avrupa Birliği'nin yasalarına uygun olduğuna hükmetti.

Federal mahkemenin verdiği kararda, ECB’nin Tek Denetim Mekanizması ve Tek Karar Mekanizması’nın (Avrupa Bankacılık Birliği) Alman yasalarına uygun olduğu belirtilerek, bunların Avrupa Birliği’nin yetkilerinin içinde olduğu ifade edildi.

Hukuk profesörü Markus Kerber’ın da aralarında bulunduğu bir grup akademisyen, Alman Anayasası’nın, hükümetin Alman vergi mükelleflerinin paralarını Avro Bölgesi’nin başarısız bankalarını kurtarmak için ECB fonuna aktarmasına izin vermediğini savunarak Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Alman hükümetinin, söz konusu kurtarma fonların nasıl harcandığı hakkında çok az söz sahibi olduğunu dile getiren davacı akademisyenler, aynı zamanda Alman hükümetinin yabancı bankalara kefil olmasına sebep olduğunu da ifade ediyorlardı.

Avrupa Birliği’nde bankacılık birliği oluşturulmasının gereği, 2008 finansal krizi sonrası ortaya çıkmış, yaşanan sorunlar geleceğe yönelik tedbirleri alınmasına neden olmuştu. 2013’de Avro Bölgesi’ndeki ülkeler finansal sistem için önemli bankaların kontrolünün Avrupa Merkez Bankası'na bırakılmasını kabul etmişti. ECB de kontrolleri Tek Denetim Mekanizması ve Tek Karar Mekanizması üzerinden yürütüyordu.

Tek Denetim Mekanizması kıtanın bankacılık sektöründe denetim için kurulan bir sitem ve Tek Karar Mekanizması ile birlikte AB Bankacılık Birliğinin iki temel taşından birini oluşturuyor. Bankacılık birliğinin amacı bankalarının denetimi, kurtarılması ve çözümlenmesi için ortak kurallar ve idari standartları devamlı olarak uygulamak.

Söz konusu mekanizmalara Avro Bölgesi’ndeki ülkeler doğrudan katılırken, bölgede olmayan diğer ülkeler katılımda zorunlu değil fakat ECB ile yakın çalışıyorlar.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'nın mekanizmalara katılımı, bunların çalışması için hayati öneme sahip bulunuyor. ECB’nin denetimleri Avro Bölgesi’ndeki bankacılık varlıklarının yüzde 82'sine sahip olan 114 kuruluşu kapsıyor.

Öte yandan, Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin bugün veya yarın ECB'nin 2015-2018 döneminde 2,6 trilyon avroluk tartışmalı tahvil alımlarının Alman Anayasası’na uygun olup olmadığına bakması da bekleniyor.

O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti
Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattıBu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı
Caretta caretta yavrularını kovaya koyup, denize bıraktılarCaretta caretta yavrularını kovaya koyup, denize bıraktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Federal Anayasa Mahkemesi bankacılık birliği ECB

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.