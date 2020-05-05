Alman Anayasa Mahkemesi’nden kritik tahvil alım kararı

Karlsruhe merkezli Alman Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası (AMB) programla izlediği para politikası hedefinin "orantısız" olmadığını anlaşılır bir şekilde ortaya koyamazsa, 2015 yılında başlayan teşvik programı kapsamında Alman Merkez Bankası'nın tahvil alımını sonlandırmasına hükmetti.

Mahkemenin kararı euro bölgesini ekonomik krizlerden kurtaran AMB'nin 2 trilyon euro tutarında tahvil alım programı PSPP'ye darbe indirdi. AMB'nin kararı görüşmek üzere bu akşam bir telekonferans düzenleyeceği bildirildi.

Akademisyenler itiraz etmişti

Programa muhafazakar Alman akademi çevrelerinden bankanın yetkisini aştığı ve hükümetleri finanse etmeyi yasaklayan AB anlaşmasını ihlal ettiği yönünde itiraz gelmişti.

Mahkeme „AMB Yönetim Konseyi PSPP programı ile varılması amaçlanan hedeflerin ekonomik ve mali para politikasının etkilerine orantısız olmadığını yeni bir kararda ortaya koymazsa, Alman Merkez Bankası‘nın, en fazla 3 ay sürecek bir geçiş süreci sonrasında, söz konusu uygulamaya katılması ve kararları uygulaması yasaklanmıştır" dedi.