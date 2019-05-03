Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı: “24 bin Neonazi’nin yarısı şiddete hazır”

Federal Anayasayı Korumu Teşkilatı (BfV) Almanya’nın içinde bulunduğu Neonazi tehlikesini açıkladı.

BfV tarafından yapılan açıklamada, Almanya genelinden 24 bin Neonazi taraftarının olduğunu, bunların 12 bin 700’ünün mevcut düzene karşı şiddet kullanmaya hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, Almanya’daki şiddet eğilimli Neonazilerin oluşturduğu tehlikenin giderek büyüdüğü, radikalleşmenin öncelikli olarak internet üzerinden gerçekleştiği, aşırı sağcı çevrelerin farklı akımları içinde terörist eğilimlerin artış kaydedildiğine değinildi.

Açıklamada ayrıca, terörist görüşlerin özellikle mülteciler, göç ve İslam konularından beslendiği, küçük gruplar şeklinde örgütlenen şiddete meyilli Neonazi grupların, potansiyel suçluların toplandığı ve tanınmış daha büyük örgütlerin içinde etkili olamadıkları ifade edildi.

