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Alman anne ve oğlunun hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 16:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alışveriş için girdikleri mağazadan 2 çift ayakkabı çalan Alman anne ve oğlu, konakladıkları otelde yakalandı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alışveriş için girdikleri mağazadan 2 çift ayakkabı çalan Alman anne ve oğlu, konakladıkları otelde yakalandı. 600 TL değerindeki ayakkabılar da odada bulundu. Anne ve oğlu, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hırsızlık anı, mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğmiz Salı günü Side Mahallesi'ndeki bir ayakkabı mağazasına gelen 4 kişilik Alman aile, hem yağmurun dinmesini bekledi hem de mağazadaki ayakkabı modellerine baktı. Mağaza sahibi Hıdır Sütpak'ın ayakkabılar hakkında bilgi verdiği Alman turistler, beğendikleri ayakkabıları yan tarafta bulunan depodan getirtti. Alışveriş yapan Alman aile yağmurun dinmesiyle mağazadan ayrıldı. Hıdır Sütpak, mağazayı kapatacağı sırada kontrol ettiği vitrinde 2 ayakkabın olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde ise gündüz gelen Alman aileden 2 kişinin 600 TL değerindeki ayakkabıları çaldıklarını tespit etti. Jandarmaya şikayette bulundu.

AYAKKABILAR OTELDE BULUNDU

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, bölgedeki otellerde şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda şüphelilerin, Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde konakladığı belirlendi. Şüphelilerin odalarında yapılan aramada mağazadan çalınan 2 çift ayakkabı bulundu. Ayakkabılar mağaza sahibine teslim edilirken, anne T.S. ve oğlu N.J.S.S. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen T.S. ve N.J.S.S., sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'OLMAYAN NUMARALARI DEPODAN ALMAYA GİTTİM'

Mağaza sahibi Hıdır Sütpak, havanın yağmurlu olduğunu ve iş yerini su baskını ihtimaliyle açtığını anlatarak, "Biri yetişkin 2 çocuklu 4 kişilik aile alışveriş yapmaya geldi. İlgilendikleri ayakkabılar vardı. Onları kendilerine en hızlı şekilde getirmeye çalıştım. Bizim depomuz yan tarafta olduğu için burada olmayan numaraları oradan almaya gittim. Alışverişlerini yapıp, gittiler. Hatta yağmur yağdığı için 'Dışarıda ıslanırsınız, içeride yağmur duruncaya kadar oturun. Yerimiz var, bir şeyler ikram edeyim' dedim. Kabul etmediler. Sonra şemsiye vermeyi kabul ettim, onu da kabul etmediler" dedi.

'NUMARALARI AYNI MI DİYE KIYASLAMIŞLAR'

Mağazasını kapatacağı sırada genel bir kontrol yaptığını, vitrinde boşluk gördüğünü belirten Hıdır Sütpak, "Şüphelendim. Diğer taraflara baktım. Standın üstünde de 2 ayakkabı eşinin olmadığını gördüm. Güvenlik kameralarını izledim. Depodan ayakkabı getirmeye gittiğim sırada anne standın üzerinden oğlu da vitrinden ayakkabıları alıyor. Hatta aynı numaralar mı diye kontrol ediyorlar. Jandarmaya bilgi verdim. Jandarma da yakaladı" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Mağazada alışveriş yapan Alman aileden anne T.S. ve N.J.S.S.'nin ayakkabıları alması saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mağaza sahibinin depoya gitmesini fırsat bilen N.J.S.S., vitrinde bulunan 2 çift ayakkabının teklerini alıp elinde bulundurduğu poşete koyarken, anne T.S. ve yaşı küçük kızı, perdeleme yapıyor. Babaları da mağaza sahibinin geliş yolunu bekliyor. Daha sonra anne T.S. aynı ayakkabıların diğer teklerini stanttan alarak oğluna veriyor.

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