Alman arkeologlardan Gaziantep'teki antik kentte keşif

Almanya'daki Münster Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, Gaziantep'teki Dolike (Dülük) antik kentinde 2 ya da 3'üncü yüzyıldan kalma bir hamam ve Hristiyanlığın erken dönemlerine ait bir bazilika keşfetti. Keşfedilen yapılar, Roma İmparatorluğu'nun belirli bir dönemine ışık tutuyor.

Kazı şefi ve arkeolog Engelbert Winter, 2001 yılından beri süren araştırma kapsamında gün yüzüne çıkarılan değerli mozaiklerle bezeli hamamın keşfedilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Winter, yapının kent sakinlerinin bölgeyi savaşlar ve ekonomik krizlerden ötürü terk ettiği 4'üncü yüzyıldan bu yana kullanılmamış olduğunu belirtti. Winter, Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte kentte önce bir kilise kurulduğunu ve adını Roma Tanrısı Jüpiter Dolichenus'tan alan Dolike'nin piskopos merkezi hâline geldiğini söyledi.

Keşfedilen antik hamam yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. Yapılan incelemeler, Roma için tipik nitelikler gösterdiğini ortaya koyuyor. Yapılan kazılar sonucunda yaklaşık 150 metrekare büyüklüğündeki bir havuz ve ısıtma sistemi de kısmen gün yüzüne çıkarılmış oldu.