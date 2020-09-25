Alman askeri istihbarat başkanı görevden alındı

Kararın, aşırı sağcı askerlerin takibi sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle alındığı belirtiliyor.Almanya Savunma Bakanlığı, Askeri İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Christof Gramm’ın gelecek aydan itibaren görevinden azledileceğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, ordu içindeki aşırı eğilimlerle mücadele ve MAD’nin modernizasyonunun "ilave gayret ve yeni dinamikler" gerektirdiği belirtildi.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Gramm’ın azil kararı, ordu içinde aşırı sağcı yapıların soruşturulması sırasında yaşanan aksiliklere bir yanıt olarak alındı. Alman Spiegel dergisi, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Perşembe günü MAD’nin Köln merkezinde Christof Gramm ile uzun bir görüşme yaptığını yazdı.

Savunma Bakanlığının verdiği bilgilere göre, 1958 doğumlu ve yargı kökenli olan Gramm emekliliğe ayrılacak. Gramm’ın yerine kimin getirileceğiyse henüz açıklanmadı. Gramm, 2015 yılından beri Alman Askeri İstihbarat Servisi’nin başkanlığını yürütüyordu.

"MAD modernize edilecek"