Alman Askeri İstihbaratı'ndan radikalleşme uyarısı

MAD Başkanı Christof Gramm, Alman toplumunda artan radikalleşmeye karşı uyardı.Alman Askeri İistihbarat Servisi MAD yıllık faaliyet raporuna göre, geçen yıl orduda 14 radikal görüşlü kişi yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde ortaya çıkarıldı. Alman Haber Ajansı dpa'nın haberine göre, Federal Meclis milletvekillerine sunulan raporda, MAD geçen yıl sekiz aşırı sağcı, dört İslamcı, iki "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) hareketi mensubunu belirledi.

"İmparatorluk Vatandaşları"

İmparatorluk Vatandaşları hareketinin üyeleri Almanya Federal Cumhuriyeti'ni devlet olarak kabul etmiyor. Almanya'nın Batılı müttefikler tarafından hâlâ işgal altında olduğuna inanan "İmparatorluk Vatandaşları", Alman İmparatorluğu'nun İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani 1937'deki sınırlarını geçerli sayıyor. Alman devletini tanımadıkları için de hiçbir kurumunu kabul etmiyor, vergi ödemeyi reddediyorlar. Kendilerine ait "devlet bölgeleri" oluşturan İmparatorluk Vatandaşları üyeleri, bu yerleri "İkinci Alman İmparatorluğu," "Prusya Devleti" veya "Cermanya Prensliği" olarak adlandırıyorlar.