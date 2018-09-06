Uzayın derinliklerinden gelen ses: Canım sebze çekiyor

"Horizons" (Ufuklar) isimli misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Alman Astronot Alexander Gerst, uzayda değişen yemek zevkleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gerst, Berlin'den bir grup çocukla gerçekleştirdiği canlı bağlantı sırasında "İnsan uzaya çıktığında canı bir anda sebze çekiyor" şeklinde konuştu. Alman astronot en çok özlediği yemeğin ise ıspanak ve brokoli gibi yeşil sebzeler olduğunu belirtti. Gerst "Bu benim için de bir yenilik oldu" dedi.
20 dakikalık soru-cevap maratonu sırasında Gerst teknik sınırlar söz konusu olmasa en büyük hayalinin ne olacağı sorusuna ise "Sanırım her yere uçabileceğim bir uzay gemisi yapardım" yanıtını verdi. Ay'ı, Mars'ı, Venüs'ü veya Jüpiter'i yakından görmek istediğini, daha sonra ise çok uzaklara gitmek istediğini belirten astronot, bunun düşüncesinin bile tüylerini diken diken etmeye yettiğini belirtti.
Berlin Teknik Üniversitesi amfisinden gerçekleştirilen bağlantıya yüzlerce çocuk katıldı. Alexander Gerst görüşme sırasında Almanya'dan 8 bin çocuğun gelecekle ilgili dileklerinin bulunduğu bir zaman kapsülünü de mühürledi. Gerst kapsülü Dünya'ya geri getirecek ve zaman kapsülü Almanya'nın Bonn kentindeki tarih müzesi “Haus der Geschichte"de muhafaza edilecek. Kapsül ilk kez bundan 50 yıl sonra açılacak. Gerst kapsüle kendi dileklerini de eklediğini ancak dileklerinin 2068'de kapsülü açacaklara sürpriz olmasını istediğini söyledi.
Alman astronot Alexander Gerst, ikinci uzun süreli misyonu için 8 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'a gitmişti. Takma adı Astro-Alex olan sevilen astronot Ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun komutasını devralacak. Bu göreve gelen ilk Alman astronot olarak tarihe geçecek olan Gerst, Aralık ayına kadar istasyonda kalacak.
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