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Alman aydınlardan Scholz'a yeni mektup

04.05.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Scholz'a açık mektup yazan bir grup aydın, Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam edilmesini istedi.

Alman aydınlardan Scholz'a yeni mektup

Geçen hafta yayımlanan bir başka mektupta ise Ukrayna'ya silah yardımı yapılmaması talep edilmişti.Almanya'da bir grup aydının Başbakan Olaf Scholz'a açık bir mektup yazarak Ukrayna'ya ağır silah gönderilmemesini talep etmesinin ardından yayımlanan diğer bir açık mektupta Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam edilmesi çağrısı yapıldı.

Haftalık Die Zeit gazetesinde bugün yayımlanan mektubu ilk imzalayanlar arasında Yeşiller partisinden eski siyasetçi Ralf Fücks, Axel Springer Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner, Nobel ödüllü yazar Hertha Müller, gazeteci Deniz Yücel, piyanist Igor Levit, eski Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger bulunuyor.

Toplam 57 aydının imzaladığı mektupta Başbakan Scholz'a, "Federal Meclis'in Ukrayna'ya silah sevkiyatı kararının hızla hayata geçirilmesi" çağrısı yapıldı. Mektupta, "Ukrayna'nın Rusya'nın taleplerine boyun eğmeden, müzakereler sonucu barış sağlanması isteyen herkesin Ukrayna'nın savunma yeteneğini güçlendirmesi ve Rusya'nın ise savaş kabiliyetini zayıflatması" gerektiğine dikkat çekildi.

"Savunma" ve "saldırı" amaçlı silahlar arasında fark olmadığı belirtilen mektupta, "Saldırıya uğrayanların elinde tanklar ve obüsler de savunma araçlarıdır, çünkü kendilerini savunmalarına hizmet eder" ifadeleri kullanılarak, Rusya'nın bu savaşta başarıya ulaşmasının engellenmesinin Almanya'nın da çıkarına olduğu vurgulandı.

Mektupta, "Kim Avrupa'daki barış düzenine saldırırsa, uluslararası hukuku çiğnerse ve yoğun bir şekilde savaş suçu işlerse, cepheden zaferle ayrılmaması gerekir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşta zafer elde etmesi halinde bir sonraki savaşın NATO topraklarında yaşanabileceği uyarısı da söz konusu mektupta yer aldı.

Putin'in Ukrayna'dan zaferle ayrılamaması için Ukrayna'ya sürekli silah ve mühimmat sevkiyatı yapılması, Rusya'ya yönelik yaptırımların enerji sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulunuldu. Ayrıca nükleer silah tehdidine karşı da "inandırıcı caydırıcı" yöntemlerle karşılık verilmesi talep edildi.

Silah sevkiyatına son verilmesi çağrısı

Almanya'nın önde gelen feminist dergilerinden Emma'da geçen Cuma günü yayınlanan açık mektupta ise Başbakan Olaf Scholz'a, Ukrayna'ya ağır silah gönderilmemesi çağrısı yapılmıştı.

Almanya'da tanınmış feminist yazarlardan Alice Schwarzer ile birlikte siyasetçi, yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçılardan oluşan 26 aydının imzaladığı mektupta Scholz'un, "savaşın Avrupa'ya yayılması ve Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşmesi" risklerine karşı temkinli bir tutum izlemesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilmişti.

Mektupta, savaşın NATO ülkelerine yayılması yönünde Putin'in eline bir koz verilmemesi için doğrudan veya dolaylı olarak Ukrayna'ya ağır silah gönderilmemesi talep edilmiş ve Scholz'a, "En kısa sürede ateşkes sağlanması, her iki tarafın da kabul edebileceği bir uzlaşmaya varılması için her türlü çabanın gösterilmesi" çağrısı yapılmıştı.

dpa,epd / JD,ET

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Almanya Ukrayna
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